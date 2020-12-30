疫情未歇 華人別出心裁過聖誕 視訊拆禮物、露營車旅遊…

陳健分住美國東西兩岸的家人透過螢幕拆禮物，在線上共度佳節。(陳健提供)

以往聖誕節 是許多人年末的最後一個節日，個人、家庭、公司都會有慶祝活動。今年由於疫情 尚未好轉，謹慎的華人在「聚會放一邊，防疫 擺中間」的考量下，有了和往年不同的過法。

陳一倩一家人灌香腸、包餃子、烤餅乾、吃自家種的菜，自給自足過聖誕。(陳一倩提供)

陳一倩說過去的聖誕節都是熱熱鬧鬧，不是聚餐、開派對，就是旅行訪友。今年哪裡也沒去，一門心思全放在吃上，笑說自己「在肥胖的路上添磚加瓦」。她和先生在平安夜冒著狂風暴雨去買食材、醃肉灌香腸，女兒也烘烤香而不膩的義大利小脆餅，大家一起包貨真價實的羊肉餃子，外加自家種的新鮮蘿蔔。她說這是頭一回只有家人自己過，雖然少了往年的高朋滿座，但「自給自足」的過一個安靜溫馨的聖誕節，也是一種美好。

有五個孩子的陳健，家裡一直是熱乎乎的。兩個孩子長大到外地後，聖誕節成了全家團聚的日子。今年因疫情，遠在西岸的孩子和女婿回不來，大家用Zoom視頻過節。因為家人眾多，準備禮物對每個人都是不小的負擔，他們玩「祕密聖誕老公公」遊戲，每個人都是另一人的祕密聖誕老公公，聖誕節那天，大家圍著螢幕拆禮物。她說雖然不能像以往那樣共處一室，但是藉著科技，還是有一家人一起過節的感覺。

陳翰儀一反以往和朋友熱鬧聚餐的傳統，只有聖誕節蛋糕改走華麗風，一家人安靜在家過節。(陳翰儀提供)

陳翰儀說她從來北卡唸書的第一學期被台灣鄉親請到家裡體驗聖誕氣氛開始，從此每年聖誕節都和朋友們一起度過，大家把酒言歡，談笑歌唱。今年的疫情打破了她們家的傳統，沒買新鮮聖誕樹，也沒找朋友聚餐，只有為了求個好運道，聖誕節蛋糕一改往年的溫馨路線，改走閃亮華麗風，希望能掃除今年的陰霾。她說看著孩子們在餐桌上歡聲不斷，覺得很感恩，但想到無數因疫情而無法跟家人團聚的孩子們， 忍不住鼻酸。

33江俞霖一家自備餐食，拖著露營車，在大自然中度過聖誕節。(江俞霖提供)

江俞霖一家沒待在家裡，反而大張旗鼓，開車遠征美西。從事旅遊業的她說以往過聖誕的方式就是全家旅行，今年因疫情，不搭飛機也不住旅館，用自家的皮卡貨車拖著租來的露營車，從北卡出發，往西跑了15州。她說為了防疫，雖然租來的房車裡什麼都有，但她們全部自備，甚至地毯、浴簾都買新的，已被車主消毒過的車，他們再次消毒。以往在旅行中盡享美食，這次她們從家裡帶煮好的菜，吃完了自己做，從沒在外面餐廳吃過，連速食都沒買過。

她說沿途WiFi不佳，孩子們不能打遊戲，只能看風景、聊天、玩桌遊、急口令、成語接龍等，眼睛休息了，休閒品質也提高。她描述拉露營車在寒冷的地方旅行並不容易，除了是普通自駕遊的三倍花費外，還要面對水管漏水、輪胎爆裂、馬桶堵塞等問題，但是大家在長途旅程中，學習彼此理解、互相幫補、解決問題、快樂面對驚嚇和驚喜，並且接受現實，是可貴的人生經驗。