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北卡3大學校園販毒 兄弟會是主要毒窟 1華裔涉入

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡大學教堂山分校校園的主要街道旁，兄弟會和姐妹會會所林立。(記者王明心／攝影)
北卡大學教堂山分校校園的主要街道旁，兄弟會和姐妹會會所林立。(記者王明心／攝影)

聯邦檢察官和地方執法部門上周四宣布破獲一個毒品走私案，毒販在北卡大學教堂山分校、杜克大學和阿巴拉契州立大學(Appalachian)的校園裡販賣了1000多磅大麻、數百公斤古柯鹼和其他毒品。檢察方指控了21人，其中包括一名華人子弟。

美國司法部(Department of Justice)在一聲明中說「有一些兄弟會裡到處都是烈性毒品」。北卡橙郡(Orange)警長辦公室調查發現，北卡大學的Phi Gamma Delta、Kappa Sigma和Beta Theta Pi兄弟會在2017年至2020年春季期間有非法毒品活動。

法庭檔案顯示，北卡大學Phi Gamma Delta兄弟會成員Charles Poindexter告訴一名聯邦探員，他大二時，兄弟會的所有22名宣誓成員為了慶祝春假，每個人都購買了一盎司古柯鹼，毒販利用郵政系統將毒品從加州送到北卡。學生用加密應用程式和Venmo、PayPal等電子支付方式，在用途這一欄寫「租金」、「科切拉」(Coachella)或「LV 包」等暗語，或拆開烤麵包機等常見家用電器，把一袋袋真空密封的現金藏在裡面，通過郵件發送付款，或在租車裡塞滿錢，開去加州買毒品。

北卡中區聯邦檢察官馬丁(Matt Martin)指出，在被指控的21人中，許多是在校生或以前的學生，有些來自杜克大學，有些來自阿巴拉契州立大學，「大部分來自北卡大學」，從2017年到2020年，共銷售了150多萬元的毒品。他呼籲大學當局要解決體制問題，「不能睜一隻眼閉一隻眼，讓這種文化繼續下去。」

北卡大學校長Kevin Guskiewicz在聲明中表示，被指控的人都不是目前的在校生，他很失望校園裡發生了這些事，將致力與執法部門合作，以便採取懲戒行動。阿巴拉契州立大學說該校的兄弟會會所都沒有設在校園裡，將全力配合此次調查，提供學生一個安全校園。

根據WRAL電視台報導，一名與檢方合作的被告表示，他覺得做這些毒品交易很安全，因為大多數是在兄弟會的會所裡祕密進行。另一名被告則說，大多數毒品交易發生在兄弟會的活動前後，活動越大，需要的麻醉品越多。

21名被告中，有5名被控合謀分銷古柯鹼和大麻，8名被控陰謀分銷古柯鹼，其中包括住在艾克佩斯(Apex)的徐書昂(譯音，Jason Shuang Xu)。這些人將面對多項指控，刑罰最低可能5至10年強制性監禁，最高可能終身監禁。

北卡中區聯邦檢察官馬丁(Matt Martin)宣布破獲牽涉北卡三所大學的校園販...
北卡中區聯邦檢察官馬丁(Matt Martin)宣布破獲牽涉北卡三所大學的校園販毒案。(截圖自WRAL電視台新聞報導)

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