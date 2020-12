佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

國家地理雜誌(National Geographic)近日發布2021年世界25旅遊勝地(25 Best of The World destination)榜單,佛州太空 海岸上榜,被評為全球最適合家庭出遊的目的地之一,為佛州唯一入選地。

國家地理雜誌指,太空海岸是冒險家和度假者的理想之地。在2020年將宇航員送入太空並重逐太空夢想之後,奧蘭多以東的大西洋海岸線再次成為太空探索的中心,大家都有機會體驗令人興奮的探索之旅。太空海岸長達72里,其中包括卡納維拉爾角空軍基地和美國 宇航局甘迺迪太空中心的發射設施。

國家地理雜誌稱太空海岸描述為必遊之地,並提及佛羅里達的海岸線和海灘,甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)和梅里特島國家野生動物保護區(Merritt Island National Wildlife Refuge)。

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

相關介紹中,太空海岸的景觀與英國的英格蘭海岸路徑,和匈牙利少見的牛仔和鳥類等齊名,羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞(Transylvania)也以其古老的歐洲魅力而著稱。另外還有希臘、加拿大、日本及中國的多處景點,25世界勝地網址:https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-of-the-world-2021/。