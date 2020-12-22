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佛州太空海岸 入選最適合家庭出遊勝地

記者陳文迪／佛州報導
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

國家地理雜誌(National Geographic)近日發布2021年世界25旅遊勝地(25 Best of The World destination)榜單，佛州太空海岸上榜，被評為全球最適合家庭出遊的目的地之一，為佛州唯一入選地。

國家地理雜誌指，太空海岸是冒險家和度假者的理想之地。在2020年將宇航員送入太空並重逐太空夢想之後，奧蘭多以東的大西洋海岸線再次成為太空探索的中心，大家都有機會體驗令人興奮的探索之旅。太空海岸長達72里，其中包括卡納維拉爾角空軍基地和美國宇航局甘迺迪太空中心的發射設施。

國家地理雜誌稱太空海岸描述為必遊之地，並提及佛羅里達的海岸線和海灘，甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)和梅里特島國家野生動物保護區(Merritt Island National Wildlife Refuge)。

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)
太空海岸獲選國家地理雜誌2021年世界25旅遊勝地。(太空海岸旅遊局)

相關介紹中，太空海岸的景觀與英國的英格蘭海岸路徑，和匈牙利少見的牛仔和鳥類等齊名，羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞(Transylvania)也以其古老的歐洲魅力而著稱。另外還有希臘、加拿大、日本及中國的多處景點，25世界勝地網址：https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-of-the-world-2021/

太空 佛州 美國

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