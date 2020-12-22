邁阿密台商會年終聚餐 歡送高明彥、孫博先

頒發感謝狀，左起僑務顧問程惠鈴、經文處長錢冠州、會長黃業倫、秘書長王怡婷以及顧問江佛樹。(孫博先提供)

邁阿密台灣 商會日前在潘姆布洛克松市(Pembroke Pines)金爵餐廳舉辦年終理事餐會，會中進行會務回顧並歡送將返台之前青商會長高明彥及駐邁領事孫博先；駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州亦代表僑委會頒發感謝狀給台灣商會會長黃業綸，青商會會長林孟葦，以及商會顧問、僑務顧問程惠玲，感謝商會長期支持政府，在疫情 期間仍辦理活動讓會員交流，集資捐贈防疫物資給醫療前線及警消等單位，亦關懷社區發放食物，充分展現並落實「Taiwan Can Help」的精神，增進台佛兩地情誼。

駐邁經文處處長錢冠州(左)頒發感謝狀給青商會會長林孟葦(右)。(孫博先提供)

駐邁經文處處長錢冠州(左)頒發感謝狀給僑務顧問程惠鈴(右)。(孫博先提供)

會長黃業綸感謝全體顧問、理事及青商部會員一年來的支持，並簡報集資共購買逾3萬6000片口罩，捐贈南佛州 地區郡市政府及醫院，協助第一線醫護及警消人員防疫，以及舉辦兩次食物發放，幫助南佛州受疫情影響的家庭，提升台美人的社會形象。

商會以邁阿密熱火隊吉祥物玩偶「Burnie」贈送高明彥，一面佛州州旗給孫博先，祝福他們返台生活一切順利，有空常回來看看。

邁阿密青商會前會長高明彥手捧台商會贈送紀念品邁阿密熱火隊吉祥物玩偶Burnie向胞道別。(孫博先提供)

高明彥感謝商會先進對他的照顧，讓異鄉遊子感受家庭的溫暖。孫博先表示，駐邁經文處六年是他外交工作中難忘的經驗，感謝僑胞的支持與協助，希望大家珍重，期待在台灣相見。