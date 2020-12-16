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拜登新稅法 專家：衝擊年收40萬以上&財留子女者

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡三角會計師事務所總裁牛志文分析拜登新稅改對美國納稅人的影響。(截圖自講座視頻)
北卡三角會計師事務所總裁牛志文分析拜登新稅改對美國納稅人的影響。(截圖自講座視頻)

拜登上台後的新稅法方案將對納稅人造成什麼衝擊？北卡三角會計師事務所總裁牛志文日前應威科(Wolters Kluwer)財稅資訊庫之邀，舉行線上講座，比較新舊稅法的不同，分析新稅改的影響。

牛志文說拜登稅改最大的分水嶺是40萬元。新稅法對年收入40萬元以下者影響不大，但對40萬以上者則是「惡夢」，因為個人所得稅率從最高37%增到39.6%，最高資本利得稅也調高到39.6%，並將限制逐項扣除額上限為收入的28%。公司稅率則提高到28％，對收入超過1億元的公司徵收15%的追加稅。

拜登稅改也會影響長期投資。長期投資收入或股利收入超過100萬元者，資本利得稅(capital gain tax)從最高20%提升到39.6％，勢必影響外國投資者來美投資興趣。另外，許多房產投資人熱中運用的1031等值交換條款也將取消。

工資稅中的社保稅(Social Security tax)和醫保稅(Medicare tax)由雇主和員工各付一半，自雇人士全付。按現時稅法，薪水收入在13萬7700元以上部分不需繳12.4%的社會安全稅。拜登稅改對年收入在13萬7700元至40萬元之間者保持原狀，但對年收入40萬元以上者將另外加收社保稅。

現行稅法僅對總價值超過1158萬元的遺產徵收40%的遺產稅，繼承財產的課稅基礎可以免稅提升至死亡日的市場價值(Step Up In Cost Basis)。新稅改將遺產稅稅率提高到45％，免稅額則降至350萬元，出售繼承房產的利潤須繳稅。他說350萬元的遺產對許多華人家庭不是難事，必將增加下一代繼承負擔。

牛志文說拜登的新稅改對個人的影響並非全然負面，譬如托兒費用抵稅額從一個孩子3000元提高到8000元；65歲以上的無子女老人可申請低收入補貼(EITC)；第一次買房人士可以申請1萬5000元稅收抵免；學生貸款有稅收減免和延遲付款條例；健康保險的稅收抵免提高，使保險費不超過家庭收入的8.5%；最低工資提高到每小時15元；因生病或生產而請的有薪假延長為12周。

新稅改對小型企業也有好處。拜登將撥出600億經費，作為小型企業無息或低息貸款之用；簡化一些小型產業經營許可程序；放寬移民限制，讓企業獲得低階勞工來源。

牛志文表示以上解讀是依拜登提出的稅改計畫，最後會實行多少還有待觀察，但總體來說，拜登提案對家有老小的家庭影響不大，將明顯衝擊收入在40萬元以上者和留給子女的財富傳承，對亞洲移民的影響不容忽視。

拜登 投資 貸款

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