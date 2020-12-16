拜登新稅法 專家：衝擊年收40萬以上&財留子女者
拜登上台後的新稅法方案將對納稅人造成什麼衝擊？北卡三角會計師事務所總裁牛志文日前應威科(Wolters Kluwer)財稅資訊庫之邀，舉行線上講座，比較新舊稅法的不同，分析新稅改的影響。
牛志文說拜登稅改最大的分水嶺是40萬元。新稅法對年收入40萬元以下者影響不大，但對40萬以上者則是「惡夢」，因為個人所得稅率從最高37%增到39.6%，最高資本利得稅也調高到39.6%，並將限制逐項扣除額上限為收入的28%。公司稅率則提高到28％，對收入超過1億元的公司徵收15%的追加稅。
拜登稅改也會影響長期投資。長期投資收入或股利收入超過100萬元者，資本利得稅(capital gain tax)從最高20%提升到39.6％，勢必影響外國投資者來美投資興趣。另外，許多房產投資人熱中運用的1031等值交換條款也將取消。
工資稅中的社保稅(Social Security tax)和醫保稅(Medicare tax)由雇主和員工各付一半，自雇人士全付。按現時稅法，薪水收入在13萬7700元以上部分不需繳12.4%的社會安全稅。拜登稅改對年收入在13萬7700元至40萬元之間者保持原狀，但對年收入40萬元以上者將另外加收社保稅。
現行稅法僅對總價值超過1158萬元的遺產徵收40%的遺產稅，繼承財產的課稅基礎可以免稅提升至死亡日的市場價值(Step Up In Cost Basis)。新稅改將遺產稅稅率提高到45％，免稅額則降至350萬元，出售繼承房產的利潤須繳稅。他說350萬元的遺產對許多華人家庭不是難事，必將增加下一代繼承負擔。
牛志文說拜登的新稅改對個人的影響並非全然負面，譬如托兒費用抵稅額從一個孩子3000元提高到8000元；65歲以上的無子女老人可申請低收入補貼(EITC)；第一次買房人士可以申請1萬5000元稅收抵免；學生貸款有稅收減免和延遲付款條例；健康保險的稅收抵免提高，使保險費不超過家庭收入的8.5%；最低工資提高到每小時15元；因生病或生產而請的有薪假延長為12周。
新稅改對小型企業也有好處。拜登將撥出600億經費，作為小型企業無息或低息貸款之用；簡化一些小型產業經營許可程序；放寬移民限制，讓企業獲得低階勞工來源。
牛志文表示以上解讀是依拜登提出的稅改計畫，最後會實行多少還有待觀察，但總體來說，拜登提案對家有老小的家庭影響不大，將明顯衝擊收入在40萬元以上者和留給子女的財富傳承，對亞洲移民的影響不容忽視。
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