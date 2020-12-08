佛光會捐禮卡金 給岩湖小學過節

國際佛光會佛州協會捐贈岩湖小學禮卡基金。左一學校聯絡人Janet Ludwig、左二劉翠玉，左四校長阿特金森博士，右一莊杏珠，右四永瀚法師。(莊杏珠提供)

臨近聖誕節，國際佛光會佛羅里達協會4日捐贈3060元給認養的岩湖小學(Rock Lake Elementary School)作為賀節禮卡基金，獎勵學生及感謝老師們的辛勞，協會會長劉翠玉和專案負責人莊杏珠，以及光明寺住持永瀚法師等五人代表捐贈，該校校長阿特金森博士(Linton Atkinson)及老師Imani Brooks等人代表接受並致謝。

因疫情 影響，岩湖小學約半數學生選擇線上學習，仍有半數學生到校實體課程學習。校方為鼓勵學生，以實質「麥當勞禮品卡」獎勵學習進步及操性優良的學生，專案負責人莊杏珠向協會反映，全體理事通過贊助；另外，莊杏珠更個人加碼，贈送大眾超市(Publix)禮券向該校的老師賀節。

校長阿特金森感謝國際佛光會持續七年來關懷岩湖小學，贊助學校的活動和學生的需求，捐贈食品、禮物卡、衣物等，還在疫情期間贈送口罩和文具，幫助學生安心學習，他代表校方獻感謝卡致謝，向永瀚法師等表達感恩之情，他說，無限的感動烙印心田，薄紙片語無以傳達內心的感激。

阿特金森分享他經歷過窮困的童年歲月，特別珍惜讀書的因緣。他生長於牙買加，童年家境困苦，每天赤腳來回走十哩路上學，經常餓著肚子上床睡覺，因學校資源匱乏，到四年級還不認識字。26歲在家鄉透過甄試來美國 攻讀教育 碩士及博士學位，已在教育界服務18年，最大的心願是照顧師生、爭取資源、致力教育，希望給孩子們有如他一般翻轉生命的機會。