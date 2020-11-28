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聯邦參議院1月5日關鍵決選沃諾克Raphael Warnock籲喬州亞裔支持 共同實現美國夢

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
競選國會參議員的民主黨候選人沃諾克(Raphael Warnock，左)，在亞裔商家聚集的Doraville市Peachtree Pavilion Shopping Center，爭取支持。
競選國會參議員的民主黨候選人沃諾克(Raphael Warnock，左)，在亞裔商家聚集的Doraville市Peachtree Pavilion Shopping Center，爭取支持。

左右著美國聯邦參議院政治生態的喬治亞州1月5日決選，引起全美關注之際，競選國會參議員的民主黨候選人、Ebenezer Baptist Church牧師沃諾克 (Raphael Warnock)，日前特別在亞裔商家聚集的Doraville市Peachtree Pavilion Shopping Center聚福樓餐廳外廣場爭取支持。沃諾克表示，美國正處於關鍵轉折點，選票決定著美國未來的走向，大家要不分膚色、年齡、性別、職業，幫助大家實現美國夢。

2000年起便未在喬州斬獲參議員席次的民主黨，11月3日大選日，民主黨候選人沃那克(Raphael Warnock)對決共和黨的洛夫勒(Kelly Loeffler)；另一席位的民主黨候選人歐薩夫(Jon Ossoff)，則挑戰競選連任的共和黨普度(David Perdue)。由於候選人得票數均未達喬州規定的50%門檻，得在1月5日進入第二輪決選。其中，12月7日為申請缺席通訊投票(absentee ballot)截止日，12月14日開始提早投票。沃諾克感謝亞裔在第一輪投票中的支持，鼓勵亞裔在決選投票中再接再厲，將他和奧薩夫送入國會。

目前民主黨在聯邦參議院擁有48個席位，而共和黨則有50個席次。因此喬州決選選舉結果將決定華府權力平衡，對白登政府執政、對共和和民主兩黨均至關重要。如果民主黨奪得喬州兩個席位，參議院50：50，再加上副總統賀錦麗打破表決僵局的一票，拿下參議院控制權，有利白登施政。如此也代表著共和黨參議院失守，失去權力制衡的最後陣地。

統計顯示，超過23萬8000名的亞裔選民，佔喬州選民的4.7%。在11月大選中，喬州亞裔選民創下歷史紀錄，比2016年投票率增加了140%以上；而且62%投票支持白登，超過川普的36%，也就是說平均4名亞裔中，有三人投票給白登。亞裔發揮了關鍵少數的決定作用，成功地幫助喬州由紅州翻轉為藍州，讓白登贏了川普1萬2670票，雙方差距為0.25%。

沃諾克與亞裔的這場見面會，由全美華人協會主席李秀蘭(Lani Wong)、聚福樓J Bistro負責人張Jack、Peachy Corner Café負責人Long Tran、Peachtree Pavilion Shopping Center負責人Mike Patel組織。邀請了亞裔社團負責人、移民、各族裔選民和商家參與，Doraville市長Joseph Geierman和新當選的喬州第48區華裔州參議員歐曉瑜(Michelle Au)，也到場支持沃諾克。

沃諾克指出，他是土生土長的喬州人，父親對他的教育讓他隨時準備好自己，他也做到準備好自己為選民服務，他將推動基本工資，改善惡劣工作環境；實施可負擔醫療，努力消除嚴重的醫療差距；推動公共基礎建設；解決亞裔社區面臨的合法移民艱難道路，為每個人提供一個實現美國夢的機會。

服務社區逾40年的李秀蘭表示，沃諾克將為所有喬州人的健康和福祉而戰，亞裔社區可以指望他為優質醫療保健、宜居工資和政策努力，這將使各地的喬州人受益。

沃諾克(Raphael Warnock)發表政見與呼籲支持後，與亞裔選民一一交流...
沃諾克(Raphael Warnock)發表政見與呼籲支持後，與亞裔選民一一交流。
參與社區服務逾40年的李秀蘭(右)與沃諾克(Raphael Warnock)，在...
參與社區服務逾40年的李秀蘭(右)與沃諾克(Raphael Warnock)，在疫情中以安全、負責的方式互相問候。
Doraville市長Joseph Geierman全程參與這項見面會，表達支持...
Doraville市長Joseph Geierman全程參與這項見面會，表達支持沃諾克(Raphael Warnock)競選國會參議員。
民主黨籍的喬治亞州第48區州參議員當選人、麻醉科醫師歐曉瑜(Michelle A...
民主黨籍的喬治亞州第48區州參議員當選人、麻醉科醫師歐曉瑜(Michelle Au，左)，到場支持沃諾克(Raphael Warnock)。
寒風冷冽不影響亞裔社團負責人對沃諾克(Raphael Warnock) 的支持。
寒風冷冽不影響亞裔社團負責人對沃諾克(Raphael Warnock) 的支持。

亞裔 喬州 通訊投票

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