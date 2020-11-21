佛光會捐1萬口罩 助公校社團排練

左起：莊杏珠、劉翠玉、妙涵法師、住持永瀚法師、Scott Howat、Christy Garton、如元法師，以及橘郡公校地區基金會和社區外展主任助理Pam Carson。(莊杏珠提供)

國際佛光會佛州 協會暨佛州光明寺日前捐贈1萬個口罩給橘郡公校 基金會(Foundation of Orange County Public School)，口罩由「星雲文化教育 公益基金」提供，佛州協會會長劉翠玉與光明寺住持永瀚法師等人代表捐贈，基金會主席兼協調長霍華特(Scott Howat)接受贈與。

自今年3月開始，大多數的學生都選擇在家學習，但橘郡高中的管樂隊、舞蹈社、戲劇社等藝術表演社團的練習與排演仍持續進行，口罩是學生練習排演的必需品。為協助20多所高中、近千名學生在藝術上的學習，佛光山道場與佛光會決定再捐贈口罩給橘郡公校。

霍華特感謝佛光人捐贈第二批口罩，表示藝術表演社團學生、老師及行政人員等都將受益。負責藝術活動的克莉絲蒂‧加頓(Christy Garton)亦表示，因為疫情，學生長時間悶在家中自學，有些人感到憂鬱，只有參與社團活動時，才得以與同學及老師相聚，特別開心，非常感謝佛光人的愛心捐贈。永瀚法師則轉達星雲大師弘揚人間佛教，以人為本，對眾生的關懷和對教育的重視。星雲文化教育公益基金也於全球各地捐贈口罩，協助抗疫。

橘郡是全美第八大、佛州第四大學區，共有202所學校，約21萬學生。