喬州1月決選 共和黨為2聯邦參議員造勢

共和黨為兩位將參加1月決選的聯邦參議員造勢。右起為洛夫勒(Kelly Loeffler)、盧比歐(Marco Rubio)、以及普度的夫人Bonnie Perdue。(關學君提供)

喬治亞州兩席聯邦參議員 即將在2021年1月5日進行決選，由民主黨 沃那克(Raphael Warnock)對決共和黨 的洛夫勒(Kelly Loeffler)；共和黨的普度(David Perdue)則將對上民主黨的歐薩夫(Jon Ossoff)。而在退伍軍人紀念日當天，共和黨為普度和洛夫勒在卡布郡(Cobb)共和黨總部舉行競選動員大會，來自佛州的聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)也前來助陣。

盧比歐表示，這次喬治亞州的決選，關係參議院席次，更將影響到整個美國。盧比歐說，洛夫勒的競選對手非裔牧師沃那克，25年前在紐約曾邀請古巴的獨裁者卡斯楚到他主持的教堂去演講。洛夫勒更說沃那克在不久前的辯論會中拒絕為其曾稱執法人員和員警為「惡霸、暴徒、掠食者」的言語道歉。

資深參議員普度是在六年前當選的，此次是首次尋求連任。11月3日的選舉中，他獲得49.73%的選票，離避免決選門檻只差0.27%，因此須與對手歐薩夫再拚一次。

而現任參議員洛夫勒是由州長坎普(Brian Kemp)任命，接任提前退休的前聯邦參議員Johnny Isakson，任期只到今年底為止。餘下兩年任期，則必須通過蠻荒初選來決定。因為是蠻荒初選，故而完全不分黨派，有高達21位候選人來角逐。共和黨內除了洛夫勒之外，還有現任聯邦眾議員柯林斯(Doug Collins)。11月3日的選舉中，民主黨沃那克獲得逾161萬票，占32.90%，而洛夫勒則以逾127萬票，25.91%位居第二，柯林斯獲得近98票，19.95%屈居第三而出局。

洛夫勒出生在伊利諾州的鄉下。她在伊利諾大學Urbana-Champaign分校的商學院畢業，獲得工商管理碩士學位。經過幾年的管理崗位鍛煉後，她在2002年加入了Intercontinental Exchange，並與丈夫Jeffrey Sprecher一道在短短幾年裡使公司上市，而且在上市八年後把紐約股票市場買下。日前參選喬州參議會第40選區的華裔共和黨關學君(Garry Guan)表示，洛夫勒在生意場上，經濟與金融方面的成功經驗，可對美國和喬州的經濟發展提供寶貴貢獻。

關學君說，目前民主黨在聯邦參議院已確定48個席位。如果喬州再丟掉了兩個席位，參議院50：50，那麼贏得白宮的一方，有副總統的關鍵Tiebreak一票，就等於參議院失守，共和黨將失去權力制衡的最後陣地。他呼籲華裔美國人把對總統大選支持的熱情，投入到1月決選中。