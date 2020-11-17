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1/4喬州租客上月欠租 全美排第4

亞特蘭大訊

喬治亞州約有四分之一的租屋者上個月沒有繳交房租，在全美排名第四。根據在線貸款入口網站Lending Tree的數據，下個月害怕繳不出房租的人更多。由於聯邦政府的暫停驅逐令將於12月31日到期，此黯淡的前景逐漸浮現。

WABE「All Things Considered」主持人伯雷斯(Jim Burress)日前邀請Lending Tree的首席經濟學家卡普菲澤(Tendayi Kapfidze)評估喬州租屋者目前所面臨窘境的嚴重程度。

卡普菲澤說：「如果我們以喬州的平均租金為基礎來假設，那麼自新冠病毒爆發以來，租屋者未繳的租金約高達3億8800萬元。」

他說，今年初的債務數據尚未這麼可怕。現在隨著喬州新冠病例數上升，加上聯邦驅逐禁令的到期，他預測房客和房東今年會有一個更難過的冬天。另外，租金債務最高的年齡層是介於40至54歲的族群。

他說：「有孩子的家庭有很多其他開支，同時可能也要照顧父母」，「即使是介於25至39歲的年齡層，很多人也和父母住在一起，可能不需要負擔租金。」

對於亞特蘭大的情況，伯雷斯請教了亞特蘭大住房管理局新任局長鐘斯(Eugene Jones)。鐘斯之前是芝加哥住房管理局任職時間最長的局長，大約一年前他搬到亞特蘭大。

鐘斯認為第一年在亞特蘭大任職的情況很好，對於亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)承諾讓大家負擔得起住房的氣魄，讚譽有加。然而他也承認對目前的情況非常擔心。對於想要找到負擔得起的住屋但遭遇困難的亞城市民來說，新冠病毒改變了整個遊戲規則。他認為這對住房行業可能帶來難以想像的壓力，若沒有國會投入更多資源，情況非常不樂觀。

鐘斯說：「看起來以後無家可歸者可能會更多，人們無法支付房屋貸款，沒有工作，大家變得不健康，無法獲得醫療保險。」

｢我們可獲得聯邦房屋及城市發展部(HUD)，以及亞特蘭大市提供的一些資源，我們將盡力為人們提供住所，找到他們以前未曾經歷過，可以享有生活品質的處所。」(林淑真)

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