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今日料理到和平超市採買金錢腱 大蝦 干貝便宜賣 購滿50元送義大利瓜

亞特蘭大工商組
和平超市以貨物齊全為其特色。
和平超市以貨物齊全為其特色。

喬治亞州亞城和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，自10月23日到11月7日推出特價品，烤全鴨一隻16.95元繼續熱賣之外，從台南刀削麵，新鮮金錢腱(Beef Banana Shank)，到帶頭大蝦、干貝，都有相當優惠的特價，多買多省錢，而且購買滿50元的商品，即贈送一箱20磅重的義大利瓜(Zucchini)。

11月7日是十二節氣中的立冬，位於Chamblee市百福大道東方廣場(Orient Center)的和平超級市場，為方便華人朋友們冬令進補，即日起到11月7日推出多重特價商品。其中，原價3.99元的台南刀削麵，現在買一送一；金錢腱一磅特價3.29元；帶頭大蝦原價一磅5.58元，現特價4.59元，每人限購5磅；而新鮮干貝一磅瘋狂特價8.99元，每人限購一磅。

喜愛吃牛肉的消費者，一定要把握優惠機會到和平超市買金錢腱。據了解，金錢腱就是牛前腱，也就是牛前腿上面的肌腱，一頭牛隻有2條，總共約七、八兩。它是牛前腿上的一條纖細修長而且帶筋的肌腱，肉裡包筋、筋內有肉，筋與肉縱橫交織呈現出銅錢狀，所以被稱為金錢腱。由於金錢腱帶有較多的筋絡，使得肉質非常鮮嫩，是整頭牛之中最貴的部位，將金錢腱切成片下鍋炒製的時候會自然地捲起來，爽脆可口。上等的金錢腱也適合紅燒牛肉，或做成牛肉麵，好吃又方便。買不到金錢腱的時候也可以用牛腩代替，但口感和味道都比金錢腱差遠了。

這次特賣的帶頭大蝦和干貝，都是非常難得見到的優惠，新鮮又便宜。帶頭大蝦一磅約30到40隻，干貝則是20到30粒。

優惠期間在和平購滿50元的商品，便贈送一大箱的綠皮黃肉義大利瓜。而20磅的義大利瓜，和親朋好友分享之餘，要如何料理和保存呢？有「夏南瓜」之稱的義大利瓜，在台灣稱之為櫛瓜，富含β-胡蘿蔔素、維生素K、維生素C、鉀、鈣，尤其，節瓜皮營養豐富，因此不須削皮，連皮料理更營養，可生食、又適合煎烤，又能製作成麵條。讀者可閱讀本報系聯合報元氣網文章：「低卡路里、低GI！一次搞懂節瓜料理3秘訣、4經典食譜」：health.udn.com/health/story/6036/4484767，學習製作適合全家大小的好吃義大利瓜。

和平超市是亞特蘭大都會區老字號的亞洲超市，從1980年代開業以來，以近40年的光陰屹立亞城，照顧了無數異鄉遊子的五臟廟和生活所需，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。

和平超市以貨物齊全為其特色。
和平超市以貨物齊全為其特色。
和平超市特價期購滿50元，即獲贈一箱重達20磅的義大利瓜。
和平超市特價期購滿50元，即獲贈一箱重達20磅的義大利瓜。
和平超市的特價商品。
和平超市的特價商品。
和平超市電子貨架標籤可以極有效率地調整價格、控制庫存、管理有效期限、減少大批人力...
和平超市電子貨架標籤可以極有效率地調整價格、控制庫存、管理有效期限、減少大批人力，進而降低售價成本，讓消費者採購時享受「新鮮，便宜，又貨樣齊全」三大優點。

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