美東南中華學人協會31日年會 線上談「5G到6G科技應用及網絡安全」

美東南區中華學人協會(CAPASUS)將於10月31日(周六)下午1時到3時(EDT)，舉辦線上年會「5G 到6G科技應用及網絡安全」。將邀請喬治亞理工光纖射頻技術領域專家張繼昆教授，喬治亞理工土木與環境工程系蔡宜長教授及南卡羅來納大學網絡安全研究學院黃金澤教授演講，會議將以英語進行。

張繼昆將探討從5G到6G數據通訊的科技演進。隨著人工智慧發展及各種應用程式相繼發明，目前5G無線網路將無法滿足數據傳輸速度及數量上的高度要求。他將介紹下一代6G無線網路的技術發展方向。

蔡宜長將從四方面談新冠病毒的傳播追蹤及時空分析。由衞星導航及藍芽追蹤已感染的患者，追蹤接觸途徑，由數據分析中預測高感染區及即時提供更新資訊。

黃金澤將簡介最近干擾政府部門、商業及個人用戶的勒索軟體(ramsonware)，分析其散播路徑及意圖，並教導大家如何避免，及若不幸被勒索時的正確反應。

該活動由駐美國 台北經濟文化代表處科技組贊助單位。駐亞特蘭大 經文處處長王翼龍將與會致詞。會中並將宣布學會新任會長及副會長。

演講免費開放給一般民眾，需事先網路報名：forms.gle/qRKabCywTrz2avSq6。

報名10月25日截止。詳情可洽詢會長朱子宇：[email protected]。