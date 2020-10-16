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避疫帶動網購商機 亞城產業強勁 增數千工作

亞特蘭大訊
亞馬遜倉儲中心工人。(美聯社)
亞馬遜倉儲中心工人。(美聯社)

國家房地產投資者協會(National Real Estate Investor)的報告顯示，今年第二季度電子商務銷售總額預估為2007億元，占零售總額的16.1%，比第一季度增加37.0%，比去年同期增加44.5%。而King Industrial Realty的內部市場研究也指出，從去年的第三季到今年第二季，亞特蘭大的產業市場(Industry Market)表現強勁，一共租賃或出售了5700萬平方呎的空間。部分歸因於新冠病毒大流行，民眾居家避疫，帶動了整體網路購物商機。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，在亞特蘭大地區，亞馬遜一直是產業市場最大的租賃方，佔地約1300萬平方呎，其中包括考埃塔郡(Coweta)、霍爾郡(Hall)、富頓郡(Fulton)、傑克遜郡(Jackson)、谷內郡(Gwinnett)都有據點，另外對底克甫郡(DeKalb)一個超過12萬平方呎的新貨運設施可能也有興趣。

除亞馬遜外，家得寶(Home Depot)也宣布將在亞城開設三個新的分銷點，預備雇用1000名員工，第一個地點是在亨利郡(Henry)。去年其他交易還包括固特異輪胎、Post Consumer Brands、Mondelez Global，以及Fr8拍賣公司的新設施。

●2020的挑戰

由於疫情影響，海外製造工廠關閉，導致許多美國所需零件延遲，供應鏈停滯。更糟的是， 海外運輸也受到經濟放緩的影響。船隻延遲進入，導致許多海港貨量下降。

另外，由於網路訂單大增，各公司需要聘雇足夠的合格員工來滿足需求。

為了緩解合格員工缺乏的問題，公司行號都在加大對技術和自動化的投資。亞馬遜最近得到聯邦航空管理局的批准，可使用無人機運送包裹。UPS和谷歌旗下公司去年也得到同樣的批准。有公司正研究使用自駕車送披薩，沃爾瑪(Walmart)試驗無人駕駛卡車。亞馬遜位於石頭山(Stone Mountain)的亞特蘭大第二配送中心，將使用最先進的機器人協助訂單配送。因為使用機器人，需要的員工將會減少，但在職人員會訓練有素，得到更高的薪酬。

●製造業和就業機會增加

製造業也促進了亞特蘭大的工業繁榮。最近包括Purple Mattress和Zinus USA，均在McDonough租下可觀廠房或用地。SK電池公司也宣布，將位於傑克遜市(Jackson)的製造工廠的規模擴大一倍。

這些擴張也帶來了數千個新的就業機會。例如，Plethora Manufacturing將在卡布郡(Cobb)創造250個工作機會，Nisshinbo Automotive將在牛頓郡(Newton)增加100個工作機會，FOX Manufacturing將在霍爾郡有800個工作職缺。在食品業方面，Hello Fresh在考埃塔郡創造了750個工作機會，樂事公司(Frito-Lay)在休斯郡(Houston)創造了120個工作機會。

Ferrero USA宣布要在McDonough設立一個新的巧克力分銷中心。另外因為居家防疫，網上的雜貨銷售飛速增長，連帶對冷凍設施的需求也快速增長。(林淑真)

亞特蘭大 亞馬遜 就業

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