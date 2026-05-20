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馬州多個郡警局 結束與聯邦移民執法合作

特派員黃惠玲／綜合報導
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許多移民權益團體均呼籲停止執行與ICE簽訂的「287(g)」合作協議。(ACLU...
許多移民權益團體均呼籲停止執行與ICE簽訂的「287(g)」合作協議。(ACLU官網)

馬里蘭州地方警局與聯邦移民執法單位的緊密合作關係宣告終結。隨著州議會通過的90天撤出期限於18日屆滿，曾誓言抗爭的各郡警長已紛紛妥協。

數據顯示，原本與美國移民及海關執法局(ICE)簽有「287(g)合作協議」的九個郡當中，至少已有七個郡終止計畫，另一個郡則宣布實質停止執行。

然而，地方警長與民主黨主政的州政府之間的博弈並未結束，一場針對「社區信任法案」(Community Trust Act)的全新法律戰火正蓄勢待發。

這場政策地震源於民主黨主導的州議會於會期初期通過的緊急立法(參議會245號/眾議會444號法案)，明文禁止地方警察機構與聯邦移民官員簽署執法協議。民主黨籍州長摩爾(Wes Moore)於2月17日簽署後生效。

眼見大勢已去，多數地方警局在法案生效當天或次日便向ICE遞交終止合作信。截至目前，包括塞西爾(Cecil)、弗雷德里克(Frederick)、哈福德(Harford)等七個郡均已解約。

儘管在287(g)協議上被迫讓步，保守派郡警長們隨即將矛頭轉向州議會休會前夕通過的「社區信任法案」(參議會791號法案)。

該法案旨在填補執法漏洞，限制地方警察和監獄在沒有「司法機關簽發的逮捕令」下，僅憑ICE的行政請求便扣留涉嫌非法移民的人員。

哈福德郡警長加勒(Jeffrey Gahler)痛批該法案是對公共安全的「直接攻擊」，稱此舉變相切斷地方與聯邦國土安全部的通訊管道。多位警長透露，若州長未在5月26日最後一次簽署儀式上予以否決，不排除向法院提出訴訟。

移民 民主黨 馬里蘭州

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