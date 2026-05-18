智庫：維州費郡無證移民或相關同住者 恐占20%

維州費郡人口超過110萬，名列全州人口最多的郡縣。(費郡官方臉書)

一名國會專家證人日前在美國國會作證時指出，位於北維吉尼亞州 、被視為「庇護轄區」(sanctuary jurisdiction)的費爾法克斯郡(Fairfax County)，無證移民及其同住家庭成員比例可能高達五分之一，引發對地方移民政策與公共安全的激烈討論。

據報導，美國智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任比爾(David Bier)14日在眾議院司法委員會下屬移民執法小組聽證會上作證時表示：「大約每五名費郡居民中，就有一人可能面臨被遣返，或與可能被遣返者同住。」

費爾法克斯郡是維吉尼亞州人口最多的郡，依據美國人口普查局2024年估計，人口超過110萬人。根據卡托研究所推算，若以約20%比率計算，該郡可能有高達22萬名非法移民 或相關同住者。

同時，移民政策研究所(Migration Policy Institute)數據顯示，截至2023年，整個維吉尼亞州無證移民(包含簽證逾期滯留者)約為36.1萬人。

部分反對寬鬆移民政策人士指出，費郡的庇護政策，例如拒絕配合聯邦移民拘留要求，可能吸引非法移民遷入當地定居，並聲稱近年該郡出現多起涉及無證客的刑事案件。

另有資料指出，費爾法克斯郡在全美「未審前釋放」(pretrial release)無證移民比例中排名第三，僅次於加州聖塔克拉拉郡及包括芝加哥在內的伊利諾州庫克郡(Cook County)。

2025年，美國移民研究中心(Center for Immigration Studies)亦將費爾法克斯列為全美庇護政策執行鬆散地區中，釋放量排名第三的轄區。

該機構並指出，在2022年10月至2025年2月期間，費爾法克斯郡成人拘留中心在移民及海關執法局(ICE)提出的逾1150件拘留請求中，拒絕配合並釋放超過1000名被認定可遣返的無證移民。

報告比較其他地區指出，在拒絕ICE拘留請求方面，費郡的數據甚至高於部分大型城市拘留系統，包括舊金山郡監獄、明尼蘇達州亨內平郡監獄，以及紐約市的雷克斯島監獄(Rikers Island)。

報告最後並引用案例，指稱地方庇護政策可能與部分重大刑事案件相關，但相關說法在國會聽證會上引發不同立場的爭論與質疑。