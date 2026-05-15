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維州醫療新法 降胰島素費用 限制保險延誤治療 擴大醫保給付範圍

特派員黃惠玲／綜合報導
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維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger，中坐者)13日簽署...
維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger，中坐者)13日簽署一系列醫療法案。(州長臉書)

維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)13日簽署一系列醫療法案，內容包括降低胰島素價格、限制保險公司延誤醫療，以及擴大醫療保險給付範圍，強調將持續推動醫療可負擔政策。新規預計7月1日生效。

簽署儀式於Inova Schar Cancer Institute舉行，多位代表北維州地區的州議員到場參與。史潘柏格表示，許多法案都獲得跨黨派支持，也是她競選時主打的「降低生活成本」政策之一。她指出，新法重點在於提升醫療可近性，確保病患能獲得醫師認為必要的治療，同時減輕家庭醫療負擔。

其中，由州眾議員迪蘭尼(Karrie Delaney)主導的法案，將30天份胰島素自付額上限，從50元降至35元，相關醫療器材與用品的30天費用也同樣設下35元上限。州長表示，這項措施將對數十萬維州居民帶來「挽救生命」的影響。

此外，她也簽署另一項法案，將陪產員(doula)服務、不孕症治療與助聽器納入維州「基本健康福利」(Essential Health Benefits, EHB)範圍。這代表個人與小型團體保險未來必須提供相關保障。該措施仍需聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(CMS)批准，預計2027年1月1日生效。

另外，多項州參、眾議院法案也同步簽署限制保險公司透過「事前授權」(prior authorization)制度，而延誤或拒絕醫師已核准的必要治療。史潘柏格說：「當你的家人需要醫療時，你應該能獲得照護；當醫師開立處方時，你應該負擔得起；當人生病時，治療費用不該拖垮整個家庭。」

維州衛生與公共服務廳長費格羅亞(Martin Figueroa則表示，目前聯邦政府對醫療政策的改變，正逐漸影響一般維州居民生活，而許多人尚未真正感受到其衝擊。

維州 醫療保險 維吉尼亞州

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