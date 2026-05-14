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華府餐飲業拉警報 市區掀歇業潮 華埠餐廳受衝擊

特派員黃惠玲／綜合報導
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包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華府市中心(Downtown D.C.)、華埠(Chinatown)、賓州大道商圈(Penn Quarter)等核心商圈近期接連出現知名餐廳歇業潮，引發餐飲業界對首都餐飲市場未來發展的憂慮。業者指出，疫情後民眾用餐習慣改變、辦公室回流不足，以及勞工成本持續攀升，正重塑華府餐飲產業生態。

過去半年內，多家知名餐廳陸續關門，包括今年歇業的Cranes、Arrels、Michele's與Tonari，以及2025年底結束營業的Tony Cheng's、Kinship與Métier。

曾被「華府人」(Washingtonian)評為「華府最佳餐廳」的Métier，在經營10年後於2025年12月熄燈，樓上的Kinship也同步結束營業。

Kinship與Métier前主廚兼老闆齊博德(Eric Ziebold)表示，民眾不再頻繁前往市中心，加上遠距辦公普及、交通壅塞、治安與停車問題，都影響餐廳客流。

他也提到，華府「第82號倡議案」(Initiative 82)原本計畫將餐飲等有小費收入員工的最低工資，從目前每小時10元提高至2027年的17.50元。儘管華府議會於2025年6月投票決定暫停調漲小費工資，之後更進一步通過修法，改為至2034年逐步提高至一般最低工資的75%。但齊博德說，「在華府出現明確方向之前，我不會再回來開店。」

擁有2萬平方英尺空間、約800個座位的Carmine's，是華府規模最大的餐廳之一。這家賓州大道商圈知名義大利餐廳Carmine's母公司Alicart Restaurant Group執行長班克(Jeffrey Bank)表示，華府仍有機會，但也面臨許多挑戰。

班克說，該區辦公室上班人數減少、民眾對治安的疑慮，以及第一資本體育館(Capital One Arena)整修工程等，都影響餐飲生意。

華府市中心商業促進區(Downtown BID)的「2025華府市中心現況報告」指出，2025年3月至12月期間，市中心辦公室出勤率達48%，比2024年同期增加4%。儘管聯邦政府裁員與政府關門事件曾讓秋季出勤成長趨緩，但整體仍高於2024年平均值。且2025年市中心整體人流量也較前一年增加2.5%。

華埠餐廳Moon Rabbit主廚兼老闆Kevin Tien則表示，餐廳多年來無法同步調高價格以反映實際成本，許多甜點價格很難超過12至15元，否則消費者會產生排斥感。

但Tien樂見華埠近期有新零售品牌進駐，例如F Street NW的Barnes & Noble與G Street NW的H&M，有望吸引更多居民與觀光客重返市中心。

華府市中心商業促進區總裁兼執行長普萊斯(Gerren Price)則表示，雖然近半年有不少知名餐廳關閉，但整體餐廳新開業數量其實仍高於歇業數量。不過，他也坦言，今年對餐飲業而言「特別艱難」，主因仍是食材與人事成本上漲。

賓州 華埠 華府

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