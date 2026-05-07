致敬公共建設舵手 華府街道更名為「劉雅倫路」

華府「華盛頓山路」(Mount Vernon Place)更名為「劉雅倫路(Allen Y. Lew Place)」，以紀念這位對華府現代建設有著卓越貢獻的已故市政管理人。(Events DC官網)

華府 政府官員、家屬、以及劉雅倫(Allen Y. Lew，音譯)生前的同僚與主管運動娛樂與會議中心的「華府活動」(Events DC)代表，日前齊聚一堂，共同參與一場別具意義的街道更名儀式。會中宣布將原本的「華盛頓山路」(Mount Vernon Place)更名為「劉雅倫路(Allen Y. Lew Place)」，以紀念這位對華府現代建設有著卓越貢獻的已故市政管理人。

「華府活動」總裁兼執行長蓋茲(Angie M. Gates)在致詞時感念表示，從基礎學校設施、職業運動球場到壯觀的華特·華盛頓會議中心(Walter E. Washington Convention Center)，劉雅倫以多種形式默默服務著華府地區的市民。她表示，劉雅倫的付出 ，而此次街道更名不僅是榮譽的象徵，更代表了他的精神遺產將在未來世代中持續發揮影響力。

作為華府歷史上極具代表性的城市管理人，劉雅倫生前是推動多項重大建設項目的核心人物。他在華府任職期間，親手督導完成了包括華特·華盛頓會議中心、國家公園(Nationals Park)棒球場以及奧迪球場(Audi Field)在內的無數指標工程。這位出生於紐約市的專業經理人，憑藉著卓越的執行力，先後在三任華府市長麾下擔任重任。

回顧其職業生涯，劉雅倫起家於紐約市，曾協助興建知名的賈維茨會議中心(Jacob K. Javits Convention Center)，並負責監督紐約市公立醫院管理局的資本計畫。1996年，他接受挑戰移居華府主持會議中心的興建工程，隨後接掌特區運動與娛樂委員會執行長，該機構後與會議中心管理局合併改組為現今的「華府活動」部門。

隨著更名儀式的圓滿落幕，華特·華盛頓會議中心與華府活動的官方辦公地址也即刻變更為「華盛頓特區801劉雅倫路西北區(801 Allen Y. Lew Place NW, Washington, DC 20001)」。這條以他為名的街道，將成為這座城市對這位建設巨擘，最長久的懷念與致敬。