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馬州蒙哥馬利郡 免費午餐學生數創高 凸顯高收入也有生活壓力

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬州蒙郡公校申請免費或減免午餐(示意圖)費用的學生，比華府公校學生數還多。(pe...
馬州蒙郡公校申請免費或減免午餐(示意圖)費用的學生，比華府公校學生數還多。(pexels)

馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery County, Maryland)雖為全美最富裕郡之一，但在學校營養午餐補助計畫中，申請免費或減價午餐的學生人數竟高於整個華盛頓特區公立學校總學生數，引發外界對貧富差距與生活成本壓力的關注。

根據數據，2023至2024學年，蒙郡公立學校系統(Montgomery County Public Schools)共有超過7萬名學生參與免費或減價午餐計畫；相比之下，華府特區公立學校學生總數約為5.1萬人。這一對比顯示，即使在高收入地區，仍有大量家庭面臨食物與生活負擔壓力。

MCPS學區總監泰勒(Thomas Taylor)表示，這些數據對部分居民而言並不容易接受，但實際情況可能比統計更複雜。他指出，仍有相當比例家庭符合補助資格卻未申請，使實際食物不安全問題可能被低估。

他進一步表示，在免費與全額付費學生之間，還存在一群「介於中間」的家庭，雖不完全符合補助資格，但長期無力負擔餐費，導致學校餐費債務逐漸累積。

為解決約120萬元的學生餐費欠款問題，校方推動「Dine with Dignity campaign」募款計畫，透過民間捐助協助清償債務。其中，汽車經銷商集團DARCARS的達爾維什(Darvish)家族捐出25萬元，用於支持學生餐費補助。

泰勒表示，學區正積極尋求公益與企業捐助，以確保學生能獲得穩定餐食供應。他強調：「食物不安全問題在我們社區是真實存在的。」

然而，在財政壓力之下，當地教育機構也考慮調整政策。據指出，MCPS正評估明年將學校午餐價格上調0.3元，以應對食材成本與勞動成本上升。

校方表示，免費與減價午餐學生不會受到漲價影響，但若不調整價格，可能導致餐食品質下降、等待時間延長，甚至部分校區早餐服務被取消。

此事件凸顯即便在高收入郡，貧富差距與生活成本壓力仍深刻影響學生日常生活，也使學校餐食政策成為公共資源分配與社會安全網的重要討論焦點。

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