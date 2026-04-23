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北維失業惡化 費爾法克斯郡暴增6000人

特派員黃惠玲／綜合報導
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維州民眾在維州就業委員會(Virginia Employment Commiss...
維州民眾在維州就業委員會(Virginia Employment Commission)外排隊申請失業福利。(美聯社)

北維吉尼亞地區失業情況再度惡化。根據維吉尼亞州勞動力發展與促進部最新公布數據，費爾法克斯郡(Fairfax County)年增失業人數居各郡之首，周邊地區亦同步攀升。

數據顯示，費爾法克斯郡今年1月較去年同期增加6005名失業人口，失業率由2.7%上升至3.8%。勞登郡(Loudoun County)失業率從2.7%升至3.7%，威廉王子郡(Prince William County)則由2.9%攀升至3.8%，三地失業人口年增均超過2000人。

儘管北維吉尼亞整體失業率仍略低於全美平均，但上升速度已超過全國趨勢。根據美國勞工統計局資料，全美1月失業率為4.3%，較去年同期的4.0%上升。

喬治梅森大學(George Mason University)政策與政府學院(Schar School of Policy and Government)區域分析中心暨富勒研究所(Stephen S. Fuller Institute)副主任經濟學家沃特斯(Keith Waters)指出，當地失業攀升，主要反映聯邦政府人力結構調整的持續影響。

沃特斯表示：「最重要的訊息是，這是聯邦員工在去年10月接受延後退休方案後，聯邦人力縮減的延續。」他指出，此類變化通常不會立即顯現，因此失業數據可能呈現延後且看似突然的上升。

他並指出，聯邦承包商同樣受到影響，當合約未獲續約時，相關就業機會也隨之減少。

展望未來，沃特斯表示部分政府職缺可能於今年稍晚回補，「我們預期到今年底，直接聯邦就業人數可能略有回升，部分機構可能重新聘用人員，填補先前被低估的重要職位。」

在經濟亮點方面，沃特斯提到北維吉尼亞房市需求依然強勁，購屋需求數據「出乎意料地穩健」。不過，他也警告商用不動產市場的疲弱，可能進一步影響地方財政。他說：「這將對商業不動產產業造成更大下行壓力，未來可能逐步反映在郡級政府預算上。」

費爾法克斯郡郡長希爾(Bryan Hill)也承認失業率上升，但稱當地就業機會仍然充足。他表示，目前北維吉尼亞仍有約6萬6000個職缺。希爾指出，當前問題並非職缺不足，而是勞動力技能與市場需求之間的落差。他表示，郡政府正致力協助勞工「重新調整並提升技能」，以因應聯邦就業與承包市場的變化。

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