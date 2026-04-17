J-1審查期慢6倍 馬州大洋城觀光受衝擊

馬里蘭州大洋城(Ocean City)每年夏季高度依賴來自海外的大學生到當地打工。(大洋城觀光局臉書)

馬里蘭州 大洋城(Ocean City)每年夏季高度依賴來自海外的大學生，透過美國國務院推動的「暑期工讀旅遊計畫」(Summer Work Travel Program)填補季節性人力缺口。然而，今年暑假，J-1簽證 核發恐面臨比往年更大挑戰，為當地觀光 經濟帶來變數。

J-1簽證是海外在學大學生可於每年暑假到美國餐廳、飯店、遊樂園工作2到4個月所需要的簽證，大洋城商會會長兼執行長湯普森(Amy Thompson)表示，這項國際學生交流計畫20年來一直是當地雇主的重要人力來源。去年共有約3600名國際學生前往當地工作，占全美各旅遊地點之首。

不過，今年申請J-1簽證的程序變得更加繁複。湯普森指出，其中一項原因是領事館需加強審查申請者的社群媒體內容，以辨識潛在風險，「全面審查社群帳號所需時間已是過去的六倍」。此外，因應今夏FIFA世界盃足球賽事，美國政府優先安排球迷簽證面談，進一步壓縮一般簽證申請的名額。

她也提到，在部分國家因人力不足，簽證面談預約變得更加困難，導致整體申請流程放緩。儘管如此，當地業者已提前啟動招募作業，並向國會尋求協助，希望緩解相關瓶頸。

湯普森說，「如果人力供應減少或放緩，將拖累整體經濟，這對任何人都不是好事，」這也是他們向聯邦政府爭取支援的主要論點。她補充，雖然無法完全預測最終影響，但業者正盡全力確保人力符合旺季需求，觀光客未必會明顯感受到人手短缺。

湯普森表示，這些持J-1簽證的學生不僅是勞動力，也是文化交流的重要一環。「當遊客與這些學生互動時，其實也是一種外交。」她呼籲社區善待這些年輕人，「他們是別人的孩子，我們希望讓他們感受到歡迎，回國後能分享在美國的美好經驗。」

根據美國國務院統計，大洋城去年的暑期工讀旅遊計畫參與人數達3635人，居全美之冠；佛羅里達州奧蘭多以約3500人位居第二，其後依序為威斯康辛州德爾斯(Wisconsin Dells)、南卡羅來納州美特爾海灘(Myrtle Beach)及俄亥俄州桑達斯基(Sandusky)。