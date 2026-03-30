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氣候訴訟受挫 馬州最高院判石油公司免責

特派員黃惠玲／綜合報導
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馬里蘭州最高法院日前以6比1裁定，駁回巴爾的摩市、安納波利斯市(Annapolis)及安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)針對埃克森美孚(Exxon Mobil)、BP及雪佛龍(Chevron)等大型石油公司提起的氣候變遷訴訟。此案緊接美國最高法院準備審理科羅拉多州類似訴訟之際作出，可能影響全國類似案件。

原告指控石油公司過去50年誤導公眾與消費者，致溫室氣體排放增加，引發海平面上升及其他環境危害，侵害地方政府財產與居民權益。訴訟依據馬州法律提出公共及私人妨害、嚴格責任、疏忽未警告及侵入等請求。

多數法官表示，州法主張已被聯邦法取代。首席大法官布恩說，涉及跨州污染管理的案件屬聯邦法範疇，地方政府無法以州法管控全球行為，「無論如何陳述，地方政府都無法用州法規範全球行為」，布恩寫道。

分析指出，裁定可能成為全國各地氣候訴訟的重要參考，尤其美國最高法院即將審理科羅拉多州博爾德市(Boulder)案件，結果將影響地方政府追究石油公司氣候責任的法律途徑。

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