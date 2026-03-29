國民兵駐華府 擬延長實行至2029年初

國民兵去年8月底在華府國家公園附近值勤。(美聯社)

據最新消息透露，五角大廈 計畫將國民兵在華府的駐守時間延長至2029年初。兩名熟悉內情的美國官員表示，該計畫已於去年敲定，現正等待國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)簽署。

自2025年8月以來，至少有2500名國民兵部隊駐守華府街頭，其中多數來自其他州。當時，總統川普 下令派遣國民兵，並暫時將大都會警察局(Metropolitan Police Department)聯邦化，以快速應對首都犯罪問題。

與五角大廈的行政計畫同步進行，國會眾議院25日通過一項法案，延長川普政府建立的「Make D.C. Safe and Beautiful Task Force」任務至2029年，強化聯邦執法與後續部署的合法性。該法案在眾議院以218票對206票通過，隨後將送往參議院 審議。

這項立法意在將原本由總統行政命令啟動的特別任務正式納入國會授權範圍，使國民兵與相關聯邦機構可在華府長期協助犯罪防治、移民執法與城市掃美化工作。支持者指出，持續部署有助於補強本地執法人力不足；反對者則批評這類干預可能削弱地方自治並引發憲政爭議

儘管如此，多數人仍承認整體治安已有改善。根據大都會警察局的數據顯示，與去年同期相比，華府犯罪率下降了27%。今年迄今已發生11起兇殺案及201起持械攻擊案件，警方為初步統計數據。

原本國民兵的部署預定在2025年結束，但已延長至2026年底。與此同時，華府已就國民兵駐守問題對川普政府提起訴訟。

去年感恩節前，兩名從西維吉尼亞州派來的國民兵在法拉格廣場(Farragut Square)附近遭槍擊，其中一名女兵貝克斯特羅姆(Sarah Beckstrom)不幸喪生。此事件也引發了民眾對國民兵駐守安全性及管理方式的關切。

目前，五角大廈表示，延長駐守是為持續支援總統打擊首都犯罪的計畫之一，但華府居民與地方領導人仍對國民兵是否真正提升社區安全表示疑慮，並主張地方自主權應獲尊重。