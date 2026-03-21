策畫7度搶華府華埠藥局 主謀判關10年半

華府華埠華格林藥局就位於「中國城」牌樓旁。(特派員黃惠玲／攝影)

華府 一名男子因策畫並協調多起武裝搶劫案件，日前由聯邦法院判處10年半徒刑。檢方指出，該案涉及內外勾結，向華府華埠一間連鎖藥局 犯下七起持槍搶劫，造成員工受創並引發社區恐慌。

28歲羅賓森(的Gianni Robinson)來自華府，日前在聯邦地方法院被判處126個月(約10年半)監禁。聯邦檢察官皮洛(Jeanine Ferris Pirro)表示，羅賓森在整起犯罪行動中扮演策畫與協調角色。除監禁外，法官亦裁定其須接受5年監督釋放，並賠償7245.75元。

羅賓森已於2025年2月28日在法官卡博(Jia M. Cobb)前認罪，罪名包括違反「霍布斯法」(Hobbs Act)共謀干擾州際商業搶劫，以及在暴力犯罪中持有槍枝。

檢方指出，羅賓森與其叔叔、藥局經理麥克‧羅賓森(Michael Robinson)以及另一名經理提爾(London Teeter)，還有槍手威廉姆斯(Kamanye Williams)聯手，自2023年7月至2024年2月期間，對位於華埠第7街西北801號的華格林(Walgreens)藥局發動七次搶劫，共劫走約2萬8983元。

根據法庭文件，羅賓森是整個犯罪網絡的核心聯繫人，負責在提供內部資訊的藥局經理與實際執行搶劫的蒙面槍手之間居中協調。他不僅提供辦公室門禁密碼，還負責安排逃逸路線及分贓事宜。

犯案手法由槍手偽裝進入店內，以槍枝威脅員工與現場特警，利用內部提供的密碼闖入經理辦公室，隨後攜款由後門逃離。涉案經理則輪流扮演「受害者」，掩飾共謀行為。

隨著案件升級，手法也愈發大膽。即使藥局後來聘請配槍特警駐守，嫌犯仍持續犯案。在2023年12月第5次搶劫中，槍手甚至奪走一名特警的配槍；至2024年2月第7次犯案時，另一名特警開槍擊中槍手胸部。

案發隔日，警方搜索羅賓森與提爾同住住所，查獲一把上膛的Glock 45半自動手槍及16發子彈。

本案其他共犯已陸續判刑。藥局經理麥克‧羅賓森因涉案被判147個月徒刑，槍手威廉姆斯則被判198個月。另一名經理提爾預計將於今年4月23日宣判。