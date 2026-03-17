強烈風暴橫掃華府 氣溫驟降重回寒冬

氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

國家氣象局(National Weather Service)警告，強烈至嚴重雷暴16日下午至晚間橫掃華府 地區，伴隨破壞性強風，而原本針對華府都會區(DMV，指華府、馬里蘭州 與維吉尼亞州)發布的龍捲風監視(Tornado Watch)則已解除，但氣象單位警告，一股伴隨強陣風的冷鋒於16日晚自西向東橫掃當地。

華府都會區多所學校宣布16日停課或提前放學，以確保學生安全。

氣象部門指出，16日快速移動的天氣系統通過華府都會區，特別是環城公路(Beltway)內外社區，面臨嚴重強對流天氣威脅。氣象專家呼籲民眾持續關注最新天氣資訊，並做好應對突發強降雨與強風的準備。

之前華府大部分地區已被列入「中度風險」(Moderate Risk)，屬於五級分級中的第四級，這種等級在華府地區相當少見。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)目前實施地面延誤措施(Ground Delay)，並持續至當晚11時59分。

氣象專家指出，此次風暴的主要威脅為破壞性強風，部分雷雨可能帶來每小時65至75哩的陣風，即使沒有雷雨，當天整體風勢仍相當強勁，南風平均風速約每小時15至25哩，陣風可能達到50至60哩。

氣象預報顯示，16日上午雲層逐漸散去後，氣溫將升至華氏60多度至70度出頭，為午後與晚間強對流風暴提供有利條件。不過，風暴過後一股強烈冷鋒將迅速通過，17日氣溫將明顯下降，最高溫可能僅在華氏30多度至40多度之間，加上西北風陣風可能達每小時40哩，體感溫度恐降至20多度至30多度，天氣宛如冬季再度回歸。

18日天氣將稍有改善，預計多雲到局部晴朗，風勢減弱，但氣溫仍低於平均值，大多維持在華氏30多度至40多度之間。

面對即將到來的風暴，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)已宣布進入「預備狀態」，並指示州緊急事務管理部門協調各政府單位進行防災準備。州政府16日啟動緊急行動中心。

州政府並提出多項防災建議，包括：提前規畫以降低風暴對家庭的影響、若發布龍捲風警報，立即尋找安全避難處、持續透過官方管道關注天氣資訊與警報、準備緊急應變包並制定家庭避難計畫、惡劣天氣期間待在室內(包括寵物)、保持電子設備充電以防停電、了解停電時聯絡電力公司的方式、發電機僅能在戶外使用且須距離住宅至少20呎。