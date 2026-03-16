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華裔免疫學者研究：曾新冠重症 肺癌風險增1.24倍

特派員黃惠玲／綜合報導
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維吉尼亞大學醫學院華裔免疫學家孫杰(Jie Sun)。（維大醫學院官網截圖）
維吉尼亞大學醫學院華裔免疫學家孫杰(Jie Sun)。（維大醫學院官網截圖）

維吉尼亞大學醫學院華裔免疫學家孫杰(Jie Sun，音譯)的最新研究指出，曾因重症新冠肺炎(COVID-19)住院的患者，未來數月甚至數年後罹患肺癌的風險可能上升。研究人員表示，嚴重呼吸道病毒感染可能改變肺部免疫細胞的運作，使癌症更容易在日後形成。

這項研究由孫杰領導，他的專長研究呼吸道病毒感染、肺部免疫反應與長新冠相關機制。研究成果已發表於科學期刊Cell。

孫杰表示，嚴重的新冠或流感感染可能讓肺部長期處於「發炎狀態」，使癌細胞更容易在日後生長。他指出：「好消息是，疫苗接種能在很大程度上預防這些促進肺癌形成的有害變化。」

研究團隊分析實驗室老鼠與人類患者資料，發現曾經歷嚴重肺部感染的老鼠，不僅更容易罹患肺癌，死亡率也顯著較高。當研究人員進一步檢視人類病例資料時，也得到相似結果。

研究顯示，曾因COVID-19住院的患者罹患肺癌的機率增加約1.24倍。這種風險增加與患者是否吸菸或是否有其他慢性疾病並無明顯關聯。

研究人員指出，疫苗可訓練免疫系統對抗病毒，降低感染嚴重程度，因此有助於防止肺部出現可能促進癌症發展的變化。值得注意的是，這項風險增加只出現在重症患者身上；感染症狀較輕的患者，肺癌風險反而略有下降。

研究團隊表示，全球已有數千萬人在感染新冠後出現長期肺部影響，因此這項研究可能有助於醫師辨識高風險族群。

參與研究的維吉尼亞大學醫師科學家史塔瑞克(Jeffrey Sturek)指出，研究結果顯示，對於曾出現嚴重呼吸道病毒感染的患者，未來可能需要更積極的癌症監測。

目前醫學界已建議吸菸史較高風險者定期接受低劑量電腦斷層(CT)檢查，以便早期發現肺癌。研究人員認為，未來也可能考慮對曾感染重症病毒性肺炎的患者採取類似策略。

孫杰表示，從嚴重病毒性肺炎康復的患者，特別是有吸菸史的人，可能需要更密切的肺癌監測；同時，透過疫苗預防嚴重感染，也可能在長期上帶來降低癌症風險的間接保護效果。

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