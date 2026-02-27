台灣僑委會委員長徐佳青訪華府 拜會中華會館 舉辦僑務座談

我的頻道

記者王稚融／華府報導
僑務座談與會者。(主辦方提供)
僑務座談與會者。(主辦方提供)

中華民國台灣僑務委員會委員長徐佳青於馬年新春訪華府，陸續拜訪美京中華會館，並在華府文教中心主持僑務座談，與僑務委員、副代表及僑團代表共80餘人交流。活動中，她肯定僑社貢獻，鼓勵僑青展現台灣文化，並頒發榮譽職聘書、贈送春聯福袋；會館也介紹春節大遊行歷史與規畫，展現僑社團結與傳承精神。

徐佳青和美京中華會館職員幹部交流僑社狀況。(主辦方提供)
徐佳青和美京中華會館職員幹部交流僑社狀況。(主辦方提供)

在美京中華會館拜訪期間，徐佳青指出，該會館作為大華府地區傳統僑社龍頭，百年來默默支持華人社群，是異鄉僑胞精神支柱，也是30多個華埠僑社的定海神針。會館主席徐腕佑致詞表示，會館將持續秉持支持國父倡導民主自由的精神，永遠支持中華民國台灣。

僑委會委員長徐佳青致詞。(主辦方提供)
僑委會委員長徐佳青致詞。(主辦方提供)

在僑教中心座談中，徐佳青談及全球局勢快速變動，強調「危機就是轉機」，並肯定台美人在專業領域與公共事務的表現。她指出，第二代臺美人普遍受良好教育，活躍於關鍵產業及專業領域，是僑委會推動「Move to Next Generation」政策的重要原因。她讚賞僑社透過Rockville Lantern Festival及「臺灣傳統夜」等活動，創新展現臺灣文化，促進主流社會認識臺灣，期望僑青在社會中自信發聲。

僑委會委員長徐佳青(右二)致贈巧克力禮盒給美京中華會館。(主辦方提供)
僑委會委員長徐佳青(右二)致贈巧克力禮盒給美京中華會館。(主辦方提供)

徐佳青也提到臺美經貿發展，指出今年1月簽署的ART涵蓋超過2,000項條款，多數涉及臺灣重要出口產業，有利於鞏固臺美夥伴關係。駐美副代表楊懿珊則表示，臺灣菁英在全球各領域發揮影響力，即便面對全球經濟挑戰，仍能走出屬於自己的道路，並讚許僑界長期支持政府工作，期盼未來更加團結，共同面對國際變局。

獲頒僑務榮譽職人員合影。(主辦方提供)
獲頒僑務榮譽職人員合影。(主辦方提供)

座談期間，與會僑領及僑團代表踴躍發言，交流僑民服務與僑青培力等議題；徐佳青也頒發2026年新續聘僑務榮譽職人員聘書，並致贈總統府春聯與福袋，增進僑社凝聚力，鼓勵僑社持續傳承與發揚臺灣文化。

華府 中華民國 華埠

