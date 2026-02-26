全美首例 華府市府培訓員工「負責任使用AI」

華府 政府員工未來除了學習如何有效運用人工智慧 (AI )，也將接受「負責任使用AI」(Responsible AI)專項培訓。市長包瑟(Muriel Bowser)日前宣布，所有華府市府員工必須完成這項「負責任使用AI」課程，以確保在推動科技創新的同時，維護公共利益與市民信任。華府也因此成為全美首個聚焦員工負責任使用AI的市政府。

Bowser表示，自其就任以來，市府即優先將AI應用於改善市民生活，並強調相關政策必須建立在安全、公平與問責的基礎之上。她指出，這項培訓將確保每位政府員工都了解如何在工作中以人為本地運用AI技術，同時維持政府透明度與公信力。

此次宣布正值市長令2024-28發布將屆兩周年。該行政命令當時確立了特區發展人工智慧的核心原則，包括確保技術應為市民帶來明確效益，兼顧安全與公平，強化問責與透明，並重視永續發展以及隱私與資安保障。市府表示，相關價值將成為此次培訓課程的重要內容基礎。

市長辦公室指出，該計畫與InnovateUS合作推動。InnovateUS創辦人暨治理實驗室主任Beth Simone Noveck表示，面對當前公共部門的各項挑戰，投資第一線公共服務人員至關重要。她說，這項課程為華府市府員工提供清晰且實用的指引，協助他們在日常工作中負責任地運用AI技術，在提升公共服務效率的同時，確保問責與公眾信任不受影響。

根據規定，所有員工與承包商須在接獲通知後90天內完成培訓，並可依個人進度安排學習時間。市府同時提供線上課程資源，供相關人員登錄修習。