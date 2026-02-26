華府華埠春節大遊行 雨中熱鬧迎馬年 歷年規模最大

我的頻道

記者王稚融／華府報導
遊行隊伍通過華府華埠牌樓。(記者王稚融／攝影)
遊行隊伍通過華府華埠牌樓。(記者王稚融／攝影)

一年一度的華府中國城農曆春節遊行日前在華府華埠熱鬧登場。儘管當天持續降雨，包括華府市長包瑟以及許多民眾、遊客，仍撐傘或穿著雨衣圍觀，並頻為為舞龍舞獅及各表演團體喝采，展現社區對農曆新年的熱情。

今年共有多達68支隊伍參與，是歷年規模最大的一次。其中來自台灣高雄建山國小的訪問團特別受到矚目，為活動增添國際交流色彩。沿途表演融合傳統文化與多元族裔特色，展現華府社區的文化活力與凝聚力。

遊行由華盛頓特區華人總會主辦，並與市長亞太事務辦公室合作。活動除遊行外，還安排文化表演與社區活動，最後在H街以煙火秀作結，成為華盛頓特區最受歡迎的年度文化慶典之一。

當天多位政要與僑界代表出席，包括華府市長包瑟、中華會館主席徐腕佑、中華民國台灣駐美代表俞大㵢，及僑務委員會委員長徐佳青等人，均參與遊行並向民眾拜年。

徐佳青在遊行前受訪表示，在台美尚未簽署自由貿易協定的情況下，雙方已完成ART相關安排，確立對等關稅機制，並讓半導體及其衍生產品獲得較佳待遇，未來將持續深化台美產業合作，同時協助傳統產業轉型。

俞大㵢則表示，台美從ART到「矽盛世」宣言，象徵雙方科技與產業合作更加緊密，不論關稅政策如何變化，台灣爭取與主要競爭對手一致的稅率水準是重要成果。

遊行結束後，包瑟、徐腕佑及俞大㵢分別以中英文向現場民眾祝賀新年快樂。來自約翰霍普金斯大學Peabody音樂學院的Integriti Reeves並演唱美國與中華民國國歌，獲得熱烈掌聲。徐佳青致詞時也感謝主辦單位與華府市政府支持社區文化活動，並祝福民眾馬年行大運。

Integriti Reeves(前右一)唱美國與中華民國國歌。(記者王稚融／攝...
Integriti Reeves(前右一)唱美國與中華民國國歌。(記者王稚融／攝影)
華府市長包瑟。(記者王稚融／攝影)
華府市長包瑟。(記者王稚融／攝影)
中華民國台灣僑務委員長徐佳青。(記者王稚融／攝影)
中華民國台灣僑務委員長徐佳青。(記者王稚融／攝影)
駐美代表俞大㵢。
駐美代表俞大㵢。
來自高雄建山國小的訪問團也加入遊行。(記者王稚融／攝影)
來自高雄建山國小的訪問團也加入遊行。(記者王稚融／攝影)

華府 俞大㵢 中華民國

