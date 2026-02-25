維州費郡新預算提案 每戶房稅恐增加357元

根據維吉尼亞州 費爾法克斯郡(Fairfax County)行政長官提出的最新預算草案，當地居民今年的稅賦負擔恐將進一步加重。儘管擬議預算中維持了房地產 稅率不變，但受房產估值平均上漲4%的影響，估計平均每戶的房產稅帳單預計將增加357元。

在支出方面，郡行政長官提議向費郡公立學校(FCPS)撥款近一億元的營運資金。這項金額比學區 總監原先要求的預算少了大約4000萬元。

針對此份預算提案，費爾法克斯郡監事委員會(Board of Supervisors)內部反應不一。委員會主席麥凱(Jeff McKay)對預算持相對正面態度，稱之為「多年來的一股清流」，但也坦言這並非一份完美的預算。

委員金門尼斯(Andres Jimenez)表示，該預算以務實與價值為導向，在履行集體談判承諾、避免削減環境與公共安全支出的同時，持續推動創新與支持家庭發展，打造更具競爭力的費郡。

不過，委員賀里堤(Pat Herrity)對預算表達不滿，指郡政府未深入檢視支出結構。他表示，房主除了承擔房產估值上升帶來的約4%稅負外，今年1月開始實施的餐飲稅也進一步加重負擔，恐使固定收入的長者被迫搬離，年輕人也難以負擔居住成本。

他並指出，預算中還包含多項費用調漲，包括球場與體育館等公共設施使用費，居民未來將需額外支付相關費用。

對此，郡行政長官希爾(Bryan Hill)表示，費郡目前財政穩定、具競爭力且仍具成長潛力，這主要歸功於審慎的財政管理與領導。

根據安排，在5月最終預算定案前，費郡將舉行多場公聽與意見徵詢會，提供居民向郡議會表達對預算案看法的機會。