華府榮光會馬年團拜 逾200嘉賓同歡

馬州參議員林力圖(左)頒發榮譽狀，由謝啟宇代表接受。(記者王稚融／攝影)

大華府 榮光聯誼會日前在華府華僑文教服務中心舉行馬年新春團拜聯歡餐會，由會長謝啓宇主持，吸引逾兩百位中華民國 退伍軍人及家屬參加。

駐美代表處退伍軍人事務組組長劉慶元、僑教中心主任黃正杰，以及主流政界人士包括前聯邦眾議員David Trone、馬州 參議員Clarence Lam、蒙郡議會議長Natali Fani-Gonzalez等出席致詞。

活動中，謝啓宇首先宣讀退輔會主委嚴德發將軍頒發的榮譽狀，「中華民國華府榮光聯誼會數十年參加美國國殤日遊行活動，推動國民外交，提升國家國際能見度，凝聚海外國人向心力，貢獻殊偉，功在國家，頒發榮譽狀，以資表揚。」這是毎一位華府榮光會會員的榮譽。

馬州參議員林力圖、蒙郡議會議長及蒙郡法警室警長也分別致詞和頒發榮譽狀。劉慶元致詞時表示，在多個僑團同時舉辦活動下仍能號召200多人實屬不易，他並介紹台灣榮民服務體系完善，鼓勵符合資格者返台了解相關福利。黃正杰則以地主身分歡迎僑胞，祝福新年順利。