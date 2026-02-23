馬里蘭州伍頓高中槍案後 蒙郡擬試辦AI武器偵測

伍頓高中槍擊案發生後，學生搭乘校車離開學校。(美聯社)

馬里蘭州蒙哥馬利郡伍頓高中(Thomas S. Wootton High School)日前發生校園槍擊 案，一名學生在校內遭同校學生開槍射擊。事件發生後，郡府與學區 官員正全面檢討校園安全措施，包括是否恢復駐校警制度及導入新科技偵測武器。

涉案的16歲少年被控企圖二級謀殺等罪名，法官已裁定不得保釋。

槍擊案再次引發對「校園資源警官」(SRO)制度的討論。蒙郡於2021年終止在校園常駐警官的做法，改採由警員分區支援多所學校的「社區聯絡警官」模式。郡檢察官麥卡錫 (John McCarthy)批評，撤除SRO是錯誤決策，駐校警官有助與學生建立信任關係並發揮嚇阻效果。他指出，自取消制度以來，郡內已發生兩起涉及幽靈槍的校園槍擊案。

學區總監泰勒(Thomas Taylor)表示，校安議題「所有選項都在討論之列」，正評估各項措施的實際成效，不排除重新考慮SRO制度。

除人力配置外，校方也正評估人工智慧(AI)武器偵測系統。泰勒指出，計畫自3月起在三所學校試辦武器偵測設備，但不能只依賴科技，還須營造讓學生願意主動通報可疑情況的校園文化。

另一方面，馬州議會正審議少年司法改革法案，擬縮減16與17歲少年自動移送成人法庭的罪名範圍。麥卡錫與多名檢察官表達反對，主張少年司法體系尚未準備好承擔更多涉及暴力與槍枝的案件。