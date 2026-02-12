美高梅(MGM)國家碼頭賭場贊助1萬5000元。(記者王稚融／攝影)

華府 一年一度的農曆春節大型遊行，將於22日(周日)下午2時隆重登場。活動預計吸引超過四萬名民眾沿途觀賞，也是華府最具代表性的多元文化慶典之一。

美京中華會館日前在華埠 中國城海鮮酒家舉行發布會，說明今年遊行的特色與細節。出席貴賓包括美京中華會館主席徐腕佑、中華民國台灣駐美代表處楊懿珊公使、遊行總指揮暨前主席黃浩源、華府僑教中心主任黃正杰，以及馬州 美高梅(MGM)國家碼頭賭場總經理章樂群，多位歷任正副主席與僑社代表亦到場支持。記者會由中華會館前主席李治瑞主持。

本屆遊行持續由華盛頓特區中華慈善總會(Chinese Consolidated Benevolent Association, CCBA)與華府市長亞太島民事務辦公室(MOAPIA)共同主辦，並獲市長包瑟、市議員及台灣駐美代表處大力支持。市府官員將親自引領遊行隊伍，突顯農曆新年活動在首都多元文化中的重要地位。

今年參與遊行的隊伍多達68支，創歷史新高，包含首次參加的美國女童子軍、華府公共圖書館、韓國傳統鼓隊、波利維亞舞蹈團、宗教與社區表演團體等。傳統隊伍則包括華府市警儀仗隊、美國老衛士鼓笛隊、陸軍大型鼓號樂隊、華埠小姐與亞洲公主花車、舞龍舞獅團體、僑校學生樂隊與多個華人社團。遊行尾聲將於H街中央施放鞭炮。

馬州MGM國家碼頭賭場除贊助1萬5000元外，也宣布將於農曆年前後舉辦多項新春慶祝活動，與社區共迎佳節。市長辦公室亞太裔事務主任古茲曼(Ben de Guzman)表示，透過跨機構合作，市府將全力確保活動安全，並提醒民眾若發現任何仇恨犯罪或可疑情況，應立即通報警方。