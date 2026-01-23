我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

周末或迎強烈暴風雪 華府地區嚴陣以待

特派員黃惠玲／綜合報導
美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)預報指出，華府本周末將下大雪。(路透)
美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)預報指出，華府本周末將下大雪。(路透)

因應本周末可能迎來一場影響廣泛的冬季風暴，華府地區正嚴陣以待。美國國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，華府都會區預計自22日(周六)下午開始降雪，入夜後迅速增強，當晚深夜至23日上午達到高峰，至24日晚間逐漸減弱。氣象局已對該地區發布冬季風暴觀察警報，效期至26日。

氣象預測模型顯示，華府多數地點的積雪量可能超過8吋，屬於「重大」等級降雪事件，部分地區甚至可能出現兩位數積雪。氣象局呼籲民眾及早做好因應準備，以降低對自身與家人的影響。

除大量降雪外，風暴後方將伴隨並延續極端低溫。氣象局指出，長時間的極地冷空氣恐導致水管破裂，並顯著提高失溫風險，民眾應避免長時間暴露在戶外，並留意長者與弱勢族群的保暖需求。隨著系統逐漸遠離，24日部分地區的降雪可能轉為雨夾雪或凍雨，進一步增加路面結冰風險。

華府公共工程局(Department of Public Works)除雪作業主管韋斯特(Warnique West)表示，市府已全面啟動應變機制，預期此次降雪量可能超過近年水準。自22日晚間起，鹽車將對主要道路進行預撒鹽作業，以協助融冰。公共工程局約200輛市府車輛投入除雪，另有約100家承包商支援。她也呼籲民眾當看到鏟雪車作業時，應至少保持100呎距離。

氣象單位表示，這波冬季風暴影響範圍涵蓋華府本市，以及周邊多個馬里蘭州與維吉尼亞州郊區，包括馬州的蒙哥馬利郡(Montgomery County)、喬治王子郡(Prince George's County)，以及維州北部的阿靈頓郡(Arlington County)、費爾法克斯郡(Fairfax County)與亞歷山卓市(Alexandria)。

馬州州長摩爾(Wes Moore)已宣布進入「備戰狀態」。州長辦公室表示，馬州國民兵已在西部、中部及東岸地區預先部署人員與特種車輛，以利迅速因應暴雪與結冰帶來的衝擊。

華府 馬州 維吉尼亞州

上一則

商業地產加稅受阻 吳弭痛批麻州參議會

下一則

極端寒流 芝加哥公校23日全面停課 庫克郡入冬已8人因寒冷致死

延伸閱讀

自掃門前雪還不夠 何時需清理人行道積雪 市府有規定

自掃門前雪還不夠 何時需清理人行道積雪 市府有規定
全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事

全美30州本周末迎來破壞性冬季暴風雪…今日5件事
台灣大動作討好美國 恐真心換絕情？專家這麼說

台灣大動作討好美國 恐真心換絕情？專家這麼說
氣象局警報：華府地區本周末恐降逾8吋大雪

氣象局警報：華府地區本周末恐降逾8吋大雪

熱門新聞

男子要妻子吃保健食品，其實卻是偷偷下毒想詐領保險金。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

丈夫天天餵「維他命」 女住院才知他為詐領400萬保險金下毒

2026-01-16 19:51
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
明州雙子城街頭貼著要ICE滾出明尼蘇達州的海報。(路透)

吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火

2026-01-19 11:19
明州部分商家張貼禁止ICE入內的標示。(路透)

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

2026-01-14 16:11
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52
明州聖保羅市市長侯高莉。(路透)

聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件

2026-01-19 10:45

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」