維州推生育權修憲 再掀兩黨激烈交鋒

特派員黃惠玲／綜合報導
維吉尼亞州議會日前通過一項允許任期中期重新畫分國會選區的提案，外界預期將成為春季特別公投的主要爭論焦點。不過，隨著11月選舉逐漸逼近，另一項攸關生育權的憲法修正案同樣引發高度關注，並在州內掀起激烈政治攻防。

這項生育權修憲案不同於過去一年通過的其他公民權利修憲案，全程幾乎呈現黨派對立態勢，所有共和黨議員皆投下反對票。民主黨費爾法克斯選區州參議員博伊斯科(Jennifer Boysko)在最終辯論時表示，修憲並非由立法者作最終決定，而是將選擇權交回全州選民。

博伊斯科指出，修正案內容涵蓋生育治療、避孕措施及墮胎權利，旨在全面保障家庭的生育自主權。她與多名民主黨議員提到，部分實施嚴格墮胎禁令的州，曾出現孕婦因併發症無法即時接受醫療而死亡的案例，也導致婦產科醫師因法律風險選擇離開當地。

共和黨方面，艾爾島縣州參議員喬丹(Emily Jordan)表示，生育權議題對許多人而言相當艱難，並提出修正建議，要求條文明確保障新生兒照護，但未獲多數支持。

部分共和黨議員質疑，修正案可能被解讀為允許接近臨產時的墮胎行為；不過，民主黨與法律專家指出，現行州法與聯邦法律皆明確禁止殺嬰行為，相關疑慮屬於過度解讀。

民主黨籍州參議院多數黨領袖蘇洛維爾(Scott Surovell)指出，共和黨持續提出修正意見，恐有拖延程序之嫌；共和黨則回應，若重新起草條文，將使修憲程序回到為期兩年的起點。

維州衛斯理大學政治學教授考赫爾(Leslie Caughell)分析，生育權在各州已逐漸成為高度黨派化議題，尤其在南方多州實施嚴格限制後，民主黨更傾向透過憲法層級鞏固保障。

