華府餐飲業受重擊 2025年歇業數創新高

一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)

美國首都華府 的餐飲業在2025年遭遇重大打擊，餐廳歇業數量創下新高。大華府餐飲協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington，RAMW)最新發布的報告指出，華府餐廳關門數已連續三年攀升，其中受衝擊最嚴重的是以中產階級家庭為主要客群的中價位餐廳。

RAMW執行長兼總裁湯森(Shawn Townsend)表示：「中產家庭長期依賴的餐廳正在消失。削弱可負擔性的政策，對服務社區家庭的鄰里餐廳造成最沉重的打擊。」

報告指出，平均客單價介於20至40元的中價位餐廳，在今年夏季的銷售額、晚餐來客數與獲利下滑幅度，皆為各類餐飲型態之最。相較之下，客單價超過41元的高端餐飲則持續成長。

RAMW指出，完整服務與有限服務餐廳、酒吧、咖啡館及外帶店的歇業數量已連續第三年增加，同時新開餐廳數量卻持續下降。

截至11月共有92家餐廳歇業，超越2024年的73家。RAMW指出，其中約67%的歇業店家為中價位餐廳，包括經營超過30年的喬治亞布朗餐廳(Georgia Brown's)，以及營業13年的Sprig and Sprout。

在歇業餐廳中，約73%承受更高的食材成本，53%面臨勞動成本上升。

2025年新開餐廳僅109家，較2024年減少約30%。此外，今夏大華府地區有65%的餐廳銷售額較去年同期下滑。

不過，部分高端餐飲表現逆勢成長。餐飲協會指出，過去三年，新開餐廳中高端餐飲的占比已從23%提升至33%。精緻與高檔餐廳也較可能增聘外場服務人員與調酒師，且有33%的業者計畫增加廚房人力。報告顯示，高端餐飲是今夏唯一獲利成長的餐飲類型，儘管銷售額零成長，利潤仍提高13%。

2025年8月，總統川普宣布對華府進行「聯邦接管」，並啟動「讓華府安全又美麗」行動，期間，大量國民兵進駐街頭，移民 暨海關執法局(ICE )人員也明顯增加。隨著移民執法行動升溫及數千名聯邦員工失業，餐飲業陷入不確定狀態。

RAMW報告顯示，83%的餐廳對移民執法與裁員表達憂慮；超過十分之一的餐廳有持工作許可的員工被拘留，或無犯罪紀錄的員工遭遣返。逾半數餐廳表示，員工在上下班途中曾被攔查或盤問，約59%的餐廳出現因恐懼而缺勤的情況。

即便在27%未直接受ICE行動影響的餐廳中，業者仍表達擔憂。