節日酒駕頻傳 華府平均每小時都能逮到人

特派員黃惠玲／綜合報導
節日聚會派對頻繁，酒駕上路機率也增加。(美聯社)
節日聚會派對頻繁，酒駕上路機率也增加。(美聯社)

歲末年終正值大宴小聚的熱門時期，酒駕上路的情況也往往隨之增加。儘管警方在節日期間加強執法，一份最新報告顯示，華府都會區在酒駕及藥駕致死與事故方面，出現值得關注的變化。

根據「大華府政府理事會」(Metropolitan Washington Council of Governments)最新公布的報告，華府地區與酒精及藥物相關的交通死亡人數明顯下降。華府地區酒精計畫(Washington Regional Alcohol Program)主席艾瑞克森(Kurt Erickson)表示，2023年至2024年間，相關死亡人數大幅減少26%，從100人降至74人。

艾瑞克森指出，警方加強執法是死亡人數下降的重要原因之一。他說，華府警方已提高查緝酒駕的力道，包括每周設置交通檢查點，雖然不一定是專門的酒測關卡，但仍能有效攔查酒駕駕駛；同時，也加強警員訓練，以提升辨識與逮捕酒駕者的能力。

不過，艾瑞克森也坦言，仍有不少改善空間。報告顯示，儘管致死人數下降，酒駕相關的受傷人數卻增加，事故件數同樣上升。他指出，酒駕造成的傷害增加近4%，事故數則上升約2%。

他進一步說明，雖然酒駕逮捕人數整體下降，但在大華府地區，平均每60分鐘仍會有人因酒駕被捕，這樣的情況每年持續發生。

「每一起死亡、每一次受傷、每一場事故、每一次逮捕，其實都是百分之百可以避免的，」艾瑞克森表示。他呼籲民眾在跨年前後做好交通方案，絕對避免酒後駕車，例如「清醒搭車」(Sober RIDE)計畫。這項免費且安全的接送服務由華府地區酒精計畫自1991年推出，至今已有近10萬人受惠。

相關單位也提醒，節慶期間聚會頻繁，民眾應提高警覺，選擇安全返家方式，共同降低酒駕帶來的風險。

