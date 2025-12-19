維州樂透局示警：「50億頭獎」兆彩是詐騙 不要點擊社群連結

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
維州樂透局呼籲民眾留意彩券「50億中獎」詐騙。(維州樂透局提供)
維州樂透局呼籲民眾留意彩券「50億中獎」詐騙。(維州樂透局提供)

新一期勁球(Powerball)頭獎到18日上午為止已累積高達15億元，吸引不少民眾躍躍欲試。然而，維吉尼亞州樂透局提醒，近期出現新的彩券詐騙手法，呼籲民眾提高警覺。

維州樂透局執行長瓊斯(Khalid Jones)表示，近來流傳的一種詐騙訊息聲稱，只要點擊社群媒體傳來的連結，即可贏得高達50億元的「兆彩」(Mega Millions)頭獎。瓊斯指出，這類訊息本身就漏洞百出。他說，「它非常誇張、醒目，每次看到都讓人一眼就覺得不對勁，從一開始就明顯是錯誤的資訊。」

瓊斯表示，最明顯的警訊之一是「根本不存在保證中獎這種事」。此外，獎金金額也明顯不合理。他解釋，「他們提到50億元的頭獎，但兆彩在美國所有彩券遊戲歷史上，最高的頭獎也僅略高於20億元。」

為避免受騙，瓊斯建議民眾應透過正規管道驗證彩券真偽，例如親自前往維州樂透授權零售商，並確認是否看到正確的官方標誌。他表示，「最保險的方式就是看到那個交錯手指的標誌，走進店裡，確認他們販售的是官方樂透的彩券，這樣你才知道自己是在合法的地方購買。」

他也提醒，民眾可選擇線上購買，但務必確認進入的是正確官方網站。「如果不是在授權零售商，也不是透過手機上的 VAlottery.com 或電腦官方網站，那就不是真的。」瓊斯表示，「我們已立即在 MegaMillions.com發出公告，並積極要求將這類詐騙內容下架。」

維州樂透局再次呼籲，民眾切勿輕信來路不明的中獎訊息或連結，以免落入詐騙陷阱。

詐騙 維州 兆彩

