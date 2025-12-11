第2波冷鋒將至 華府居民慎防低溫與降雪

一名穿著厚重外套的婦女，於寒天裡穿越哥倫比亞高地社區的一處街道。(路透)

華府 及周邊地區10日氣溫略有回升，部分民眾可能會因此省略帽子和手套，但氣象專家提醒，強風與寒意仍不容小覷，戶外活動仍需保持防寒。

華府地區第7新聞頻道首席氣象主播強森(Veronica Johnson)表示，接下來幾天區域內將受到數波冬季天氣影響。10日多雲，氣溫將在華氏40度左右。馬里蘭州 與賓州交界的部分地區可能在下午出現零星降雨，而靠近華府地區的居民則大多不需攜帶雨具。國家氣象局已對馬里蘭州西北部沿68號州際公路地區發布暴風雪警報，持續至11日上午。

10日晚間出現零星降雨，12日下午則有局部雪花飄落的機率。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)已於10日上午11時前發布極端寒冷警報，提醒居民「危險寒冷的天氣」可能導致長時間在戶外暴露而引發低溫症，請務必保持警覺。

華府社會服務局(D.C. Department of Human Services)也宣布，特區將在10日上午9時前維持寒冷警報，並提供交通及其他資源給弱勢群體及無家可歸者。

國家氣象局指出，11日陽光將穿透雲層，但強風仍會讓氣溫感覺偏低，白天氣溫將維持在華氏40度出頭。第二波冷鋒進入後，氣溫將持續低於平均值，晚間降至華氏20度並伴隨陣風。

西馬里蘭州及鄰近西維吉尼亞州 城鎮12日可能出現暴風雪條件，而華府都會區則以少量降雪為主，氣溫將在華氏30多度徘徊。