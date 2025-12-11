我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

第2波冷鋒將至 華府居民慎防低溫與降雪

特派員黃惠玲／綜合報導
一名穿著厚重外套的婦女，於寒天裡穿越哥倫比亞高地社區的一處街道。(路透)
一名穿著厚重外套的婦女，於寒天裡穿越哥倫比亞高地社區的一處街道。(路透)

華府及周邊地區10日氣溫略有回升，部分民眾可能會因此省略帽子和手套，但氣象專家提醒，強風與寒意仍不容小覷，戶外活動仍需保持防寒。

華府地區第7新聞頻道首席氣象主播強森(Veronica Johnson)表示，接下來幾天區域內將受到數波冬季天氣影響。10日多雲，氣溫將在華氏40度左右。馬里蘭州與賓州交界的部分地區可能在下午出現零星降雨，而靠近華府地區的居民則大多不需攜帶雨具。國家氣象局已對馬里蘭州西北部沿68號州際公路地區發布暴風雪警報，持續至11日上午。

10日晚間出現零星降雨，12日下午則有局部雪花飄落的機率。

蒙哥馬利郡(Montgomery County)已於10日上午11時前發布極端寒冷警報，提醒居民「危險寒冷的天氣」可能導致長時間在戶外暴露而引發低溫症，請務必保持警覺。

華府社會服務局(D.C. Department of Human Services)也宣布，特區將在10日上午9時前維持寒冷警報，並提供交通及其他資源給弱勢群體及無家可歸者。

國家氣象局指出，11日陽光將穿透雲層，但強風仍會讓氣溫感覺偏低，白天氣溫將維持在華氏40度出頭。第二波冷鋒進入後，氣溫將持續低於平均值，晚間降至華氏20度並伴隨陣風。

西馬里蘭州及鄰近西維吉尼亞州城鎮12日可能出現暴風雪條件，而華府都會區則以少量降雪為主，氣溫將在華氏30多度徘徊。

華府 馬里蘭州 西維吉尼亞州

上一則

芝加哥公校麻疹接種率回升 疫情風險降低

下一則

多波風雪來襲 芝城降雪逾17吋破47年初冬紀錄

延伸閱讀

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單
初冬降雪破47年紀錄 芝城又迎多波風雪 酷寒接著報到

初冬降雪破47年紀錄 芝城又迎多波風雪 酷寒接著報到
澤倫斯基拒割讓領土「烏修訂版和平方案」速送華府

澤倫斯基拒割讓領土「烏修訂版和平方案」速送華府
華府領導層再變動 警察局長史密斯請辭

華府領導層再變動 警察局長史密斯請辭

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺