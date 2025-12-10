司法部告勞登郡「歧視」反跨性別更衣室學生 公校反駁

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
跨性別生使用更衣室再起爭議。(pexels)
跨性別生使用更衣室再起爭議。(pexels)

美國司法部日前向聯邦法院提出訴訟，指控維州北部的勞登郡(Loudoun County)學校董事會歧視兩名基督徒學生。這兩名生物性別為男性的學生因反對一名跨性別學生使用男生更衣室而遭到停學處分。

司法部8日發布新聞稿表示，該學區強制將涉及性別認同的政策套用在這兩名學生身上，違反美國憲法第14修正案。

司法部民權司助理司法部長迪倫(Harmeet Dhillon)在聲明中指出：「勞登郡推行性別意識形態的做法，踐踏了宗教學生的權利，這些學生無法接受否定生物現實的觀點。」

今年3月，史東橋高中(Stone Bridge High School)三名男學生向維州檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)反映，他們對一名生理女性、認同為跨性別男性的學生出現在男生更衣室感到「不自在」，並指控該名跨性別學生錄下他們的談話。米亞雷斯於5月展開調查，質疑學區現行允許學生依性別認同使用廁所及更衣室的「8040號政策」。他指出，學區停學三名學生並啟動的「報復性Title IX調查」不當。

司法部表示，勞登郡以「基於性別的歧視」為由，對三名男學生處以10天停學，並要求他們接受一份「學生支持計畫」，該計畫進一步侵犯學生在校園內自由信仰的權利。此案目前由維州東區聯邦地方法院審理。

然而，勞登郡公立學校否認指控，稱這些學生曾騷擾該名跨性別學生，甚至發出暴力威脅。

學校董事會的律師巴多(Heather Bardot)在10月6日的反對動議中寫道，該名跨性別學生因不堪「持續騷擾」才決定錄影，以作為之後提交Title IX正式投訴的證據。

司法部 跨性別 學區

