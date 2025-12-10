司法部告勞登郡「歧視」反跨性別更衣室學生 公校反駁

跨性別生使用更衣室再起爭議。(pexels)

美國司法部 日前向聯邦法院提出訴訟，指控維州北部的勞登郡(Loudoun County)學校董事會歧視兩名基督徒學生。這兩名生物性別為男性的學生因反對一名跨性別 學生使用男生更衣室而遭到停學處分。

司法部8日發布新聞稿表示，該學區 強制將涉及性別認同的政策套用在這兩名學生身上，違反美國憲法第14修正案。

司法部民權司助理司法部長迪倫(Harmeet Dhillon)在聲明中指出：「勞登郡推行性別意識形態的做法，踐踏了宗教學生的權利，這些學生無法接受否定生物現實的觀點。」

今年3月，史東橋高中(Stone Bridge High School)三名男學生向維州檢察長米亞雷斯(Jason Miyares)反映，他們對一名生理女性、認同為跨性別男性的學生出現在男生更衣室感到「不自在」，並指控該名跨性別學生錄下他們的談話。米亞雷斯於5月展開調查，質疑學區現行允許學生依性別認同使用廁所及更衣室的「8040號政策」。他指出，學區停學三名學生並啟動的「報復性Title IX調查」不當。

司法部表示，勞登郡以「基於性別的歧視」為由，對三名男學生處以10天停學，並要求他們接受一份「學生支持計畫」，該計畫進一步侵犯學生在校園內自由信仰的權利。此案目前由維州東區聯邦地方法院審理。

然而，勞登郡公立學校否認指控，稱這些學生曾騷擾該名跨性別學生，甚至發出暴力威脅。

學校董事會的律師巴多(Heather Bardot)在10月6日的反對動議中寫道，該名跨性別學生因不堪「持續騷擾」才決定錄影，以作為之後提交Title IX正式投訴的證據。