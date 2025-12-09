我的頻道

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

華府警告「假移民律師」詐騙 新移民勿上當

特派員黃惠玲／綜合報導
喬治王子郡警察局發言人費雪(Brian Fischer)呼籲民眾不要陷入移民詐騙。(喬治王子郡警局臉書)
隨著假期季節到來，各類不法分子也伺機而動，試圖以不同手法詐取民眾辛苦賺來的金錢。在川普政府展開移民掃蕩後，華府地區官員近日警告，一種與「假移民律師」相關的新型詐騙正悄然出現，目標鎖定剛抵美、對程序不熟悉的移民。

在喬治王子郡警察局發布的影片中，發言人費雪(Brian Fischer)指出，這類詐騙通常由假冒的法律人士操作，聲稱能以高額預付費「加速」取得綠卡或永久居留權。他表示，真正的律師絕不會主動聯繫民眾，並承諾能提供法院的特殊渠道，呼籲居民提高警覺，避免受害。

根據聯邦貿易委員會(FTC)，美國公民及移民服務局(USCIS)的所有官方表格皆可免費取得，因此若有人要求支付表格費用，極可能是詐騙。FTC也提醒民眾，切勿簽署空白或內容不實的移民文件，同時避免向會計師、顧問或所謂的「公證」(notarios)尋求移民法律協助。

在許多拉丁美洲國家，「公證」指具法律背景、能起草法律文件的專業人士，但在美國，「公證」(notary public)僅具備公證職能，並無律師資格，易讓新移民誤解並落入詐騙圈套。

官方最後提醒，若任何建議聽起來「好得不可思議」，務必在提交申請前尋求第二意見。若遇到要求立即決定、使用非典型付款方式(如禮品卡或加密貨幣)、或索取個人財務資訊的情況，都是常見的詐騙警訊，民眾應立即提高警覺並避免受騙。

此外，官員呼籲民眾，通常假律師會施加心理壓力，聲稱若不立即付款或簽署文件，將失去申請資格或面臨遣返風險，而這類威脅往往沒有法律依據，純屬恐嚇手段，目的是迫使民眾在恐慌中交付金錢。

社區組織與移民服務機構建議，新移民應優先向合法律師或經認證的非營利組織諮詢，以確認資訊真偽。若已懷疑遭遇詐騙，可向FTC或地方警察局報案，並保存相關通訊記錄作為證據。同時，家人和朋友的提醒也很重要，避免因孤身面對移民程序而掉入陷阱。保持警覺、核實來源、拒絕非官方要求付款，是保護自身權益的關鍵步驟。

華府領導層再變動 警察局長史密斯請辭

工人不敢上班…ICE抓捕移民 衝擊芝城除雪服務

