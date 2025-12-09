華府領導層再變動 警察局長史密斯請辭

華府警察局長史密斯。(路透)

華府 警察局長史密斯(Pamela Smith)8日宣布將卸下職務，此辭職消息發布近兩周前，市長包瑟才表示自己不再競選第四任市長，引發外界關注市府領導層的連串變動。

史密斯在聲明中表示，她對能在華府服務深感謙卑與感激，並形容擔任警察局長是其職涯中「最大的榮譽」。她感謝包瑟與市議會在任內給予支持，也感謝市民的信任與合作。她說，雖然自己始終希望華府犯罪率能降到「零」，目前尚未達成，但「我們確實取得顯著進展」。

她指出，華府仍有重要的治安工作需要持續推動，但她相信警察局已具備良好基礎，未來將能繼續朝強化公共安全的方向前進。她也稱華府是一座「令人鼓舞、具韌性的城市」。

包瑟透過聲明讚揚史密斯的領導，表示她在疫情 後犯罪攀升的時刻接掌警局，帶領市府啟動即時犯罪中心(Real-Time Crime Center)，並為警員導入更新、更完善的科技設備。包瑟稱，在史密斯領導下，華府暴力犯罪 大幅下降，謀殺案數降至八年來最低，並重建了社區的安全感。

史密斯並未說明離任原因。她在接受Axios訪問時表示，聯邦政府近期的關注並未影響她的決定，只是「有時候你會知道，是時候了」。

史密斯於2023年7月被提名出任局長，是華府歷史上第二位女性警察局長，也是首位出任此職的非裔女性。她在全美執法領域擁有超過25年資歷。她的職涯始於1998年任職美國公園警察局巡邏員，其後一路升遷，2021年出任公園警察局局長。

她於2022年加入華府警察局，成為首任首席平等官，主導多元化、公平與包容(DEI)倡議；一年後升任國土安全局助理局長。包瑟尚未宣布史密斯的卸任日期。