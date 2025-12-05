華府、馬州交通安全法規領先 維州落後

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
維州交通安全法規的主要缺失之一為缺乏嚴格的安全帶法規。(pexels)
維州交通安全法規的主要缺失之一為缺乏嚴格的安全帶法規。(pexels)

根據「公路與汽車安全倡議組織」(Advocates for Highway and Auto Safety)發布的「2026安全路線圖」報告，華府與馬里蘭州在推動交通安全法規方面領先全國，而維吉尼亞州則落後一截。然而這三地都仍有改善空間。

報告將華府與馬州評為最高等級的「綠色」，代表擁有至少八項組織推薦的交通安全法規；相較之下，維州僅具備四項，被列為「黃色」等級。

該組織主席切撕(Cathy Chase)表示：「這些法律涵蓋從乘客保護、預防酒駕，到減少闖紅燈等多個面向，華府和馬州獲得最強的綠色評級，維州則為黃色，顯示當地仍需加強。」維州主要缺失之一是缺乏更嚴格的安全帶法規，而安全帶使用極為重要，它是在車禍中保護你的第一道防線說。

即便在表現良好的華府仍有改進空間，例如兒童乘客安全規範與青少年駕駛管理。切斯指出，去年華府道路上約有近50人喪生。

報告也提到交通事故的經濟成本：維州每年損失超過60億元，馬州為59.1億元，華府則為8.32億元。依據美國交通部資料，全國事故經濟負擔高達4290億元，相當於每位納稅人承擔約1258元 的「事故稅」。

全美排名最差的州為密蘇里州，沒有任何一項「最佳實踐法規」，其次為懷俄明州、蒙大拿州與內布拉斯加州。表現最佳則為奧勒岡州，共有十項法規，其次為華府與華盛頓州，各具備九項。

此外，報告建議三地共同推動更嚴格的青少年駕駛規範，例如要求學習駕駛者累積70小時監督駕駛時數，並增加夜間駕駛限制。

報告亦呼籲華府地區立法，要求12歲以下兒童必須坐在後座，以提高乘車安全。

