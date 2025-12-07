我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

華府Airbnb房客惡意占屋達10個月 房東陷困境

特派員黃惠玲／綜合報導
華府房東道格拉斯的房子，遭到透過Airbnb的短租房客占住達10個月。(pexels)
一起 Airbnb房客惡意占屋事件引發高度關注。華府一名短租房客在入住後，竟聲稱自己取得「居住權」而拒絕退房，使原本僅為短期租住的安排演變成房東與房客長期拉鋸的非法占屋爭議。屋主透過平台也無法立即解決問題，凸顯短租平台在管理長期住宿與居住權界線上的漏洞。

屋主道格拉斯(Rochanne Douglas)表示，今年2月她接羅米洛(Shadija Romero)的 Airbnb 預訂，對方聲稱住所因火災受損，需要臨時居住。道格拉斯原以為只是簡單短租，沒想到從入住後，羅米洛居然開始聲稱自己擁有居住權，拒絕離開。

「我從未給她任何租約或租客身份，她根本不是合法租戶，」道格拉斯說。羅米洛在Airbnb預訂結束後仍堅持占屋，並以租客權益拒絕房東進入房屋。道格拉斯為了收回自家房產，已採取多項措施，包括發出 30天搬離通知、報警、申請法院驅離，甚至提出2500元補償，讓羅米洛簽署文件承認自己不是租客，但對方仍拒搬。

道格拉斯表示，她曾於11月15日前往警局尋求協助下執行法院命令，但警方僅能確認文件，無法強制驅離。屋主目前等待12月11日法院開庭，希望法官裁定後，由美國聯邦法警(U.S. Marshals)強制將羅米洛驅離。

事件過程中，道格拉斯曾在房屋掛上標示，提醒鄰居與警方羅米洛非法居住，但屋內人員竟用床單遮住標示。媒體到場時，警方陪同道格拉斯將遮擋物移除，而羅米洛仍待在屋內。道格拉斯對此感到無奈與震驚，「濫用制度讓人難以想像。」

報導指出，羅米歐社群媒體顯示她依舊過著旅遊生活，推廣個人非營利活動，而道格拉斯則持續承擔房貸、律師費與各項費用，卻無法進入自家房屋，經濟與精神壓力巨大。

法律專家表示，部分州或城市對居住天數有明確規範，一旦短租房客連續入住達一定天數，可能取得租客法律地位，使房東無法立即驅離。專家建議，房東在接受長於30天的租住時，應簽訂正式租約並保留完整溝通紀錄，以免陷入類似困境。

Airbnb及類似短租平台則被呼籲應完善防範措施，明確規範「長期入住與居住權」界線，保障房東權益，避免惡意占屋事件再次發生。

