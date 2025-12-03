手腳全程上銬… 馬州越裔母親 揭遣返過程酷刑般待遇

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

馬里蘭州四名子女的越南裔母親梅莉莎‧陳(Melissa Tran)近日被美國移民及海關執法局(ICE)遣返越南。她告訴丈夫，從美國被押往河內的行程長達兩天，期間手腳全程被上銬，並在羅馬尼亞、印度、尼泊爾多次停留。Tran在傳給律師的訊息中形容整段旅程「太折磨了」，「我再也不想被鎖在飛機上，我們比動物還不如。」

陳抵達越南後，目前暫住在表親家。她是在例行移民報到時被突然遭拘留，隨即被押往數州拘留中心，再被送上遣返專機。丈夫黃丹尼(Danny Hoang)指出，妻子當時身上只有皮夾與少量現金，抵達河內後還得自費轉機前往南部與親友會合。

黃丹尼情緒激動地表示，妻子自小來美、性格善良，如今卻被迫與四名子女分離。「她不是罪犯，不是壞人，只想照顧孩子。這對她、對我們家都極不公平。」

黃丹尼現在一人獨自撐起夫妻共同經營的美甲店，並照顧孩子。長期顧客、前校長Valerie Novak表示，「我相信危險的非法移民應該被遣返，但她不是。沒有任何母親應與孩子分開。」

陳在10歲時以難民身分從越南來到美國合法居留。青少年時，她因男友涉及偷竊案而被連帶定罪，服刑並賠償完畢。律師指出，她當時並不知道該項指控未來會導致遣返。

過去越南長期拒收此類難民，陳只需每年報到。她超過20年未再犯法。然而，在川普第二任政府時，卻在例行報到時突然被拘留，先後被押往巴爾的摩、路易斯安那、亞利桑納、最後送至華盛頓州塔科馬拘留中心。她形容巴爾的摩的拘留條件極差，「沒有淋浴、沒有牙刷，九名女性擠在一間房裡。」

陳的律師帕斯奎瑞拉(Jennie Pasquarella)批評，ICE在沒有提前通知的情況下拘捕她、連夜押往路易斯安納，再強制送上飛機至越南，「整個系統就是為了懲罰與羞辱移民，把他們當成不是人。」

她還指出，要讓陳重返美國「困難但並非不可能」。選項之一是向即將上任的維州州長爭取赦免，因她當年的案件發生在維州，而該項罪名現今已不再被視為重罪。

國土安全部發言人麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)回應指出，Tran早在2004 年就被法官裁定須遣返，「她擁有完整的正當程序，20多年來都有離境時間」，並稱她犯下偽造、盜竊與詐欺等罪行，「川普總統與國土安全部長諾姆的訊息非常清楚：犯罪非法移民不受歡迎。」

馬州聯邦參議范霍倫(Van Hollen)批評此案「毫無必要的悲劇」。他質疑：「真的有人覺得把她遣返會讓美國更安全嗎？」並承諾將協助爭取讓Tran回家，與家人團聚。

