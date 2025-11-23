佛法與因果(1)---摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

盧軍宏台長

今天給你們講佛法與法力，很多人都知道佛法，法力無邊，既然法力無邊，但有些人或許會問，那麼為什麼這麼多的天災人禍，佛菩薩不發慈悲心去救度？為什麼不去阻止這些災難的發生？因為佛菩薩是不動因果的，自己種下的共業和個業，自己一定要受果報。佛菩薩的法力再大，而那些與佛菩薩沒有緣分的人，佛菩薩就無法救度他們。佛菩薩有三種情況無法救度：第一，是無緣的人，如果與佛菩薩有緣，佛菩薩才能幫助你，救度你，法力無邊。如果與佛菩薩無緣，佛菩薩就無法幫助你，救度你，當你求佛時，也就是說你只要求佛菩薩，成就了這個佛緣，佛菩薩才會幫助你，你不求佛菩薩，就是和佛沒有緣分，佛菩薩是無法幫助你的（顯靈的）。第二，佛菩薩不能消定業，定業，就是命，就是定下來的業，也就是你前世所做的一切事情，自己種下的因，得到的果，叫定業。自己種下的因，佛菩薩是不能幫你消除的，即佛菩薩不動因果。第三，佛菩薩在人間，是不能度盡眾生的，因為與菩薩沒有緣，菩薩就無法救度你。比如師父今天讓你來聽課，你說沒有時間，如何救度你？師父又怎樣幫助到你呢？道理就是一個緣。

在世界上無緣與佛法者，稱為大地土。就是與佛法和佛菩薩沒有緣的人，稱為大地土，大地土就是大地當中的塵土。有緣和菩薩在一起，能夠一起救度眾生的人，稱為掌中土，掌中土就是菩薩已經把你放在手掌中了，與菩薩有緣，菩薩才可以救度你。人在這個世界上定業是不能轉的，定業是前世所做的一切事情，造成了你命運的定數，是已經定下來的業，這叫定業。定下來的業是不能轉的，人的運可以改，但也只能一年一年的改。佛法縱然無邊，但是也要遵循因果定律，如果你做了很壞的事情，菩薩是不能幫你消除罪業的。不要以為今天做了好事，可以把以前做的壞事抵消，那是不可能的。(因篇幅所限，下次再續)

