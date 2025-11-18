維州37年懸案大突破 揪出少女命案兇手

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維吉尼亞州格洛斯特郡(Gloucester County)一起長達37年之久的18歲少女遭殺害懸案，終於在日前迎來突破。維州警方宣布，透過先進DNA技術，確認1988年遭殺害的包威爾(Laurie Ann Powell)的兇手是威爾默(Alan Wade Wilmer Sr.)。

維州州警公共關係主管羅森(Robin Lawson)日前在記者會上向家屬表示：「我們向你們這37年來的痛苦深表哀悼。感謝你們一路上的理解與配合，讓案件終於得以水落石出。」

威爾默生前為商業捕撈者，經常在格洛斯特、米德爾塞克斯、北頸(Northern Neck)與漢普頓錨地等地的碼頭間往返。他已於2017年去世，但警方指出，若其仍在世，將會面臨謀殺指控。

包威爾於1988年3月8日失蹤。當時她從男友車子下車後，沿著614號公路步行往17號公路方向。一個月後，她的遺體在靠近克蘭尼島(Craney Island)的伊麗莎白河中被發現，身上有多處刀傷；現場同時採集到涉及性侵的生物證據。

多年來，該案始終無人被捕。最終透過州政府「性侵檢體處理倡議」(Sexual Assault Kit Initiative)所資助的多機構合作與先進鑑識技術，迎來破案契機。調查人員在威爾默死後取得其DNA，隨即比對出一致結果。

警方也透露，威爾默若未身亡，還將被控涉及1987年諾布林(David Nobling)與艾德華茲(Robin Edwards)在懷特郡(Isle of Wight County)的命案，以及1989年斯波豪(Teresa Lynn Spaw-Howe)在漢普頓的凶殺案。

包威爾是目前確認的威爾默第四名受害者。

警方指出，威爾默生前從未有重罪紀錄，因此其DNA從未被納入全國性DNA資料庫CODIS。州警並暗示，這類「因無前科而無法比對潛在連環殺手DNA」的法規漏洞，或許需要立法補強。

調查人員目前正重建威爾默在1980至1990年代初的行蹤，呼籲民眾提供任何相關線索。警方特別提到他曾駕駛的藍色1966年道奇Fargo皮卡、其木製漁船「Denny Wade」、以及名為「Better Tree Services」的樹木修剪事業，盼民眾協助回憶。

如有任何信息，可電郵：[email protected]

