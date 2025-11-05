住房負擔成遷徙主因 馬州流失2.3萬居民

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
馬里蘭多家庭協會指出，人口流失會減少稅基，增加剩餘居民對學校、交通、公共安全及社會服務的負擔。(馬里蘭多家庭協會臉書)
馬里蘭多家庭協會指出，人口流失會減少稅基，增加剩餘居民對學校、交通、公共安全及社會服務的負擔。(馬里蘭多家庭協會臉書)

根據馬里蘭州審計長(Comptroller of Maryland)最新報告顯示，從2010年至2023年間，馬里蘭州淨流失約2.3萬居民至其他州。研究人員分析，住房負擔能力與生活成本已成為影響居民遷徙的主要因素。

報告指出，同期僅約有200萬居民從其他州遷入馬州。78頁的報告分析指出，離開馬里蘭的居民主要前往佛羅里達州、賓州、北卡與南卡羅來納、德州、維吉尼亞州及德拉華等州。

在COVID-19疫情之前，馬里蘭州主要流失的是年長、高收入的居民，他們多前往氣候較佳、稅收較低的州居住。疫情之後，流失人口結構發生改變，年輕及中低收入居民的外流增加。

馬里蘭租戶羅林斯(Rachael Rawlins)表示，她正在考慮是否搬到房價較可負擔的地區。她說：「我正在考慮是否搬得更遠一些，好利用那裡可能提供的較負擔得起的住房。」

根據研究人員分析，住房負擔能力與生活成本已成為影響居民遷徙的主要因素。

馬里蘭多家庭協會(Maryland Multi-Housing Association)格林菲爾德(Aaron Greenfield)指出：「人口流失會減少稅基，增加剩餘居民對學校、交通、公共安全及社會服務的負擔。也會導致勞動力縮減，從經濟發展角度看，缺乏人才會影響企業在本州落地、成長與投資。」

雖然居民遷出釋放了部分住房，但報告指出，馬州仍面臨約10萬個單位的住房短缺。報告指出，為應對未來20年的需求，該州需興建近60萬個新單位。

為此，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)在今年9月簽署行政命令，推動增加可負擔住房。行政命令提出，包括改善州有土地使用效率、加速州層級許可流程，以及設立州住房申訴專員等措施。

