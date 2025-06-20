遏止集體暴力 華府市長擬推青少年宵禁

華府市長包瑟上周提出一項緊急立法，擬對17歲及以下青少年實施晚間11時的宵禁。(路透)

近幾個月來，社群媒體上流傳多段影片，顯示大批青少年在華府特區 聚集，部分人涉及鬥毆、破壞公物與吸毒行為。其中一件發生在華府碼頭區(The Wharf)的事件中，一名青少年因襲警被起訴。

對此，華府市長包瑟上周提出一項緊急立法，擬對17歲及以下青少年實施晚間11時的宵禁 。該法案將賦予華府警方更大彈性，依據即時情資調整宵禁區域及時間。

包瑟說：「當孩子們知道宵禁時間，他們通常會遵守。」她指出，在不久前的國殤日日周末，碼頭區從下午5時到翌日清晨5時實施青少年宵禁措施，要求未滿18歲者必須有成年人陪同才能進入，「我們看到這項措施的效果」。

包瑟補充說，她提出的新法案中其他宵禁安排也與此類似。

華府並非唯一實施青少年宵禁的地區。鄰近的馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)警方，先前也針對國家港區(National Harbor)實施限制，要求青少年在無監護人陪同下不得逗留。

根據立法內容，若新提案通過，延長宵禁時段的起始不得早於晚間7時，結束時間不得晚於清晨6時。

包瑟表示：「我們不是在說那些去參加舞會的孩子，而是那些占據了墨西哥 連鎖餐廳Chipotle，並在店內大肆破壞的青少年。」

今年4月，包瑟與華府警察局長史密斯(Pamela Smith)聯合宣布新的青少年犯罪應對計畫。根據警方資料，2024年有超過半數的搶劫案件逮捕對象為青少年；2025年初的數據則顯示，近半數的劫車案件也與未成年人有關。

華府市議會預計將於7月1日就該項緊急立法進行表決。