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西北大學財務危機 全面凍結人事恐將裁員

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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西北大學陷入財務危機。(西北大學臉書)
西北大學陷入財務危機。(西北大學臉書)

美國知名學府西北大學(Northwestern University)近日陷入財務危機，校方日前宣布全面啟動緊縮措施，包括凍結人事招聘、削減各單位預算，甚至可能裁員。這波「止血」行動主因是川普政府4月凍結該校高達7.9億元的聯邦補助款，加上辦學成本持續上漲，迫使校方不得不採取激烈手段。

校方高層在給教職員的公開信中坦言，目前每周學校必須需自掏腰包超過1000萬元維持實驗室運轉，同時支付研究人員薪資。校長席爾(Michael Schill)警告，面對聯邦可能進一步調高捐贈稅、限制國際招生，校方必須即刻因應「嚴峻財務衝擊」。

具體節流方案包括：行政與學術單位預算最高砍10%；暫停教職員調薪(已簽約者除外)；縮減員工子女學費補助；健康保險方案調整；延後校園硬體更新計畫。

分子生物系教授拉邦(Carole LaBonne)透露，美國國家衛生研究院(NIH)經費凍結已重創年輕學者，她說，「我們實驗室有博士後研究員秋天要求職，現在根本沒缺額。」她痛心表示，各實驗室被迫減少招收博士生，將造成科研人才斷層。

文理學院院長蘭道夫(Adrian Randolph)坦承，多數職缺將保持空缺，但承諾會將教職員年度考績「存入未來調薪檔案」。此說法被教師解讀為「變相凍薪」，在學校內部論壇引發議論。

政治系教授史蒂文斯(Jackie Stevens)怒批校方高層「宛如迪士尼CEO而非非營利大學領導者」，他指出，「校方寧可花4350萬元和司法部和解學費訴訟，也不願拿來填補教學預算。」她質疑擁有140億元捐贈基金的西北大學，不該犧牲教學品質。

拉邦對此提出解釋，西北大學140億捐贈基金受嚴格使用規範限制，且多數資金綁定特定捐贈用途。目前校方每月需自籌4000萬元研究經費，僅能透過捐贈基金與借貸支應。

校方稱，正全力遊說恢復聯邦撥款，但要求各學院預作「最壞打算」。這波財務危機已影響芝加哥地區數百名研究者生計，後續發展備受關注。

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